Марк-Андре ТЕР ШТЕГЕН: «Для удаления Араухо были основания»
Голкипер «Барселоны» – о вылете из Лиги чемпионов
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген оценил судейство в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (поражение 1:4):
«Я не хочу сказать, что это была ошибка Араухо. Если арбитр считает, что это был фол, он должен был наказывать нашего игрока красной карточкой. Это удаление полностью все изменило.
Я уже посмотрел повтор того эпизода. Да, Араухо действительно цеплял Баркола. Да, для свистка арбитра были все основания.
У меня осталось такое ощущение, что мы могли выйти в полуфинал, но вместо этого нам дали под дых. Когда соперники забили третий мяч, нам пришлось больше открываться и больше рисковать. Тогда как у них очень качественная группа игроков впереди, и каждый их выпад создавал опасность. Они пропустили от нас четыре мяча, но вылетели в итоге мы – это трудно понять сразу».
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