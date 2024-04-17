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  4. Облак повторил антирекорд Атлетико 13-летней давности
Лига чемпионов
17 апреля 2024, 16:05 |
493
1

Облак повторил антирекорд Атлетико 13-летней давности

Словенец пропустил более 60 голов за сезон

17 апреля 2024, 16:05 |
493
1
Облак повторил антирекорд Атлетико 13-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Облак

Вчера «Атлетико» Мадрид в отчетном матче четвертьфинала Лиги чемпионов на выезде проиграл «Боруссии» Дортмунд 2:4 и вылетел из турнира.

Голкипер «Матрасников» Ян Облак по итогам вчерашнего матча перевалил отметку в 60 пропущенных голов за сезон. За последние 25 лет такое с вратарями «Атлетико» случилось лишь в третий раз.

В сезоне 1999/2000 64 гола пропустил Хосе Франсиско Молина, а в сезоне 2010/2011 65 голов пропустил Давид Де Хеа. На счету Облака уже 61 пропущенный гол, а впереди у «Атлетико» еще 7 матчей в Ла Лиге в нынешнем сезоне.

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Ян Облак Атлетико Мадрид статистика Давид Де Хеа Лига чемпионов Боруссия Д - Атлетико
Олег Дидух Источник: Twitter
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Lulinnha
Освіжити захист треба 100%. Потрібні 2 ЦЗ. 
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