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  4. Обидчику Шахтера в Лиге чемпионов грозит бан на 3 года. Что произошло?
Португалия
17 апреля 2024, 18:50 | Обновлено 17 апреля 2024, 19:04
2102
3

Обидчику Шахтера в Лиге чемпионов грозит бан на 3 года. Что произошло?

«Порту» обвиняют в нарушении фейр-плей

17 апреля 2024, 18:50 | Обновлено 17 апреля 2024, 19:04
2102
3
Обидчику Шахтера в Лиге чемпионов грозит бан на 3 года. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Порту

Португальский «Порту» может попасть под санкции УЕФА.

По информации португальского издания А Bola, участника 1/8 финала Лиги чемпионов обвиняют в нарушении финансового фейр-плей в 2023 и 2024 годах. Португальский клуб рискует получить дисквалификацию в еврокубках на три года.

В этом сезоне Лиги чемпионов «Порту» дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где вылетел в серии пенальти от лондонского «Арсенала». На стадии группового этапа «драконы» сумели дважды обыграть чемпиона Украины «Шахтер» – 5:3 дома и 3:1 на выезде.

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фейр-плей Лига чемпионов дисквалификация Порту чемпионат Португалии по футболу
Дмитро Олійник Источник: A Bola
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Комментарии 3
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PUMA
Нормально так. Как Ман Сити то бан на 2 года, да и то просто штрафом отделались. 
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0
New Zealander
Присудить Порту технические поражения с Шахтером
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