Обидчику Шахтера в Лиге чемпионов грозит бан на 3 года. Что произошло?

Португальский «Порту» может попасть под санкции УЕФА.

По информации португальского издания А Bola, участника 1/8 финала Лиги чемпионов обвиняют в нарушении финансового фейр-плей в 2023 и 2024 годах. Португальский клуб рискует получить дисквалификацию в еврокубках на три года.

В этом сезоне Лиги чемпионов «Порту» дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где вылетел в серии пенальти от лондонского «Арсенала». На стадии группового этапа «драконы» сумели дважды обыграть чемпиона Украины «Шахтер» – 5:3 дома и 3:1 на выезде.