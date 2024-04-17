Кривбасс потерял хорватского легионера из-за травмы

«Кривбасс» официально сообщил о том, что 25-летний хорватский полузащитник команды Хрвойе Илич получил повреждение голеностопа.

Это случилось в прошлую субботу, 13 апреля в матче УПЛ против «Руха» (ничья 1:1). Илич в том матче был заменен уже на 37-й минуте.

По прогнозам врачей, Илич пропустит 1-2 недели. Он точно не сможет принять участие в матче 25-го тура УПЛ против одесского «Черноморца», который состоится в ближайшую субботу, 20 апреля.

В нынешнем сезоне на счету Илича 3 гола и 2 ассиста в 21 матче за «Кривбасс» во всех турнирах.