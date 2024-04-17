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  4. Рафаэль НАДАЛЬ: «Все знают, что я больше не фаворит»
ATP
17 апреля 2024, 14:40 |
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Рафаэль НАДАЛЬ: «Все знают, что я больше не фаворит»

Испанский теннисист – о возвращении на грунт в Барселоне

17 апреля 2024, 14:40 |
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Рафаэль НАДАЛЬ: «Все знают, что я больше не фаворит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль отреагировал на слова грека Стефаноса Циципаса, который заявил, что не удивится выходу испанца в финал на турнире ATP 500 в Барселоне.

«Я полагаю, что все уважают мой вклад. Но все знают, что я больше не фаворит. Это глупо, давайте смотреть правде в глаза. Стефанос знает, что это не так. Просто за этим стоит история, которая сильно давит на соперников. Возможно, сегодня я был фаворитом, но в матче с де Минауром точно им не буду. Но это не имеет значения. Эти вещи для журналистов. Для меня это опыт борьбы против игрока топ-уровня. Это испытание, посмотрим, как я справлюсь», – сказал Надаль.

Отметим, что Рафаэль в первом раунде переиграл Флавио Коболли из Италии, это была первая победа испанца на грунте за 2 года.

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Владимир Клепач Источник: Punto de Break
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