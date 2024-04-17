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Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 15:23 | Обновлено 17 апреля 2024, 16:15
153
0

Кожушко вернулся в топ-10 лучших бомбардиров УПЛ по системе гол+пас

Игроки «Динамо» Владислав Ванат и Виталий Буяльский возглавляют рейтинг

17 апреля 2024, 15:23 | Обновлено 17 апреля 2024, 16:15
153
0
Кожушко вернулся в топ-10 лучших бомбардиров УПЛ по системе гол+пас
ФК Кривбасс. Олег Кожушко

Обновлен список бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пас.

Форвард Олег Кожушко из «Кривбасса» вернулся в топ-10, отличившись в матче с «Рухом».

Ассист Александра Зубкова из «Шахтера» позволил ему закрепиться в топ-4, однако теперь он пропустит несколько матчей из-за удаления.

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат возглавляет рейтинг, имея 11 голов и 8 ассистов (19 результативных действий).

На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, у которого на 5 результативных действий меньше (7 голов + 7 ассистов).

Хавбек львовского «Руха» Илья Квасница имеет в сезоне 6 голов и 8 ассистов (тоже 14 очков) и занимает третье место в списке лучших.

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас:

  • 1. Владислав Ванат (Динамо): 11+8=19
  • 2. Виталий Буяльский (Динамо): 7+7=14
  • 3. Илья Квасница (Рух): 6+8=14
  • 4. Александр Зубков (Шахтер): 5+8=13
  • 5. Андрей Штогрин (Черноморец): 7+5=12
  • 6. Александр Филиппов (Днепр-1): 8+3=11
  • 6. Алексей Гуцуляк (Днепр-1): 8+3=11
  • 6. Олег Кожушко (Кривбасс): 8+3=11
  • 9. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+5=11
  • 10. Эдуардо Герреро (Заря): 7+3=10

Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (11 забитых мячей), опережая Александра Филиппова, Алексея Гуцуляка и Олега Кожушко (по 8 голов).

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск бомбардиры Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига лучший бомбардир Александр Филиппов Александр Зубков Алексей Гуцуляк Олег Кожушко Днепр-1 Владислав Ванат Рух Львов Андрей Штогрин Дмитрий Крыськив Илья Квасница Эдуардо Герреро
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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