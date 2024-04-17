Кожушко вернулся в топ-10 лучших бомбардиров УПЛ по системе гол+пас
Игроки «Динамо» Владислав Ванат и Виталий Буяльский возглавляют рейтинг
Обновлен список бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пас.
Форвард Олег Кожушко из «Кривбасса» вернулся в топ-10, отличившись в матче с «Рухом».
Ассист Александра Зубкова из «Шахтера» позволил ему закрепиться в топ-4, однако теперь он пропустит несколько матчей из-за удаления.
Нападающий «Динамо» Владислав Ванат возглавляет рейтинг, имея 11 голов и 8 ассистов (19 результативных действий).
На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, у которого на 5 результативных действий меньше (7 голов + 7 ассистов).
Хавбек львовского «Руха» Илья Квасница имеет в сезоне 6 голов и 8 ассистов (тоже 14 очков) и занимает третье место в списке лучших.
Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас:
- 1. Владислав Ванат (Динамо): 11+8=19
- 2. Виталий Буяльский (Динамо): 7+7=14
- 3. Илья Квасница (Рух): 6+8=14
- 4. Александр Зубков (Шахтер): 5+8=13
- 5. Андрей Штогрин (Черноморец): 7+5=12
- 6. Александр Филиппов (Днепр-1): 8+3=11
- 6. Алексей Гуцуляк (Днепр-1): 8+3=11
- 6. Олег Кожушко (Кривбасс): 8+3=11
- 9. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+5=11
- 10. Эдуардо Герреро (Заря): 7+3=10
Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (11 забитых мячей), опережая Александра Филиппова, Алексея Гуцуляка и Олега Кожушко (по 8 голов).
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