Кожушко вернулся в топ-10 лучших бомбардиров УПЛ по системе гол+пас

Обновлен список бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пас.

Форвард Олег Кожушко из «Кривбасса» вернулся в топ-10, отличившись в матче с «Рухом».

Ассист Александра Зубкова из «Шахтера» позволил ему закрепиться в топ-4, однако теперь он пропустит несколько матчей из-за удаления.

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат возглавляет рейтинг, имея 11 голов и 8 ассистов (19 результативных действий).

На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, у которого на 5 результативных действий меньше (7 голов + 7 ассистов).

Хавбек львовского «Руха» Илья Квасница имеет в сезоне 6 голов и 8 ассистов (тоже 14 очков) и занимает третье место в списке лучших.

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас:

1. Владислав Ванат (Динамо): 11+8=19

2. Виталий Буяльский (Динамо): 7+7=14

3. Илья Квасница (Рух): 6+8=14

4. Александр Зубков (Шахтер): 5+8=13

5. Андрей Штогрин (Черноморец): 7+5=12

6. Александр Филиппов (Днепр-1): 8+3=11

6. Алексей Гуцуляк (Днепр-1): 8+3=11

6. Олег Кожушко (Кривбасс): 8+3=11

9. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+5=11

10. Эдуардо Герреро (Заря): 7+3=10

Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (11 забитых мячей), опережая Александра Филиппова, Алексея Гуцуляка и Олега Кожушко (по 8 голов).