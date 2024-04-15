Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 упустил шанс приблизиться к Кривбассу
Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 20:30 | Обновлено 15 апреля 2024, 20:43
221
1

Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 упустил шанс приблизиться к Кривбассу

В топ-3 входят: донецкий Шахтер, киевское Динамо и криворожский Кривбасс

15 апреля 2024, 20:30 | Обновлено 15 апреля 2024, 20:43
221
1
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 упустил шанс приблизиться к Кривбассу
УПЛ

С 13 по 15 апреля состоялся 24-й тур Украинской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» и «Динамо» одержали минимальные победы (1:0), а «Кривбасс» потерял очки в матче против «Руха» (1:1). Киевское «Динамо» догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию.

«Днепр-1» упустил шанс приблизиться к Кривбассу, пропустив гол в компенсированное время матча с «Металлистом 1925» (1:1).

Лидеры УПЛ: «Шахтер» (52), «Динамо» (48), «Кривбасс» (48), «Днепр-1» (44), «Рух» (40), «Полесье» (39).

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Верес» (19), «Оболонь» (19), «Металлист 1925» (18) и «Минай» (15).

⚽️ Украинская Премьер-лига. 24-й тур, 13–15 апреля

  • 🔹 13.04. 13:00. Оболонь – Минай – 1:1
  • 🔹 13.04. 15:30. Александрия – Динамо – 0:1
  • 🔹 13.04. 18:00. Рух – Кривбасс – 1:1
  • 🔹 14.04. 13:00. Ворскла – Шахтер – 0:1
  • 🔹 14.04. 15:30. Заря – Черноморец – 1:0
  • 🔹 14.04. 18:00. Полесье – Колос – 1:0
  • 🔹 15.04. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Верес – 1:0
  • 🔹 15.04. 18:00. Металлист 1925 – Днепр-1 – 1:1

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 22 16 4 2 46 - 18 52
2 Динамо Киев 22 15 3 4 51 - 23 48
3 Кривбасс 24 14 6 4 42 - 24 48
4 Днепр-1 24 12 8 4 34 - 22 44
5 Рух Львов 24 10 10 4 35 - 25 40
6 Полесье 24 11 6 7 31 - 23 39
7 Ворскла 24 8 6 10 23 - 35 30
8 Черноморец 23 9 2 12 33 - 32 29
9 ЛНЗ Черкассы 24 7 8 9 23 - 27 29
10 Заря 22 6 8 8 23 - 27 26
11 Колос К 23 5 10 8 16 - 19 25
12 Александрия 23 6 6 11 19 - 30 24
13 Верес 23 4 7 12 21 - 34 19
14 Оболонь 23 4 7 12 13 - 32 19
15 Металлист 1925 24 4 6 14 24 - 43 18
16 Минай 23 2 9 12 16 - 36 15
Полная таблица

По теме:
Константин ВИВЧАРЕНКО: «В борьбе за чемпионство самое интересное впереди»
Спасение перед финальным свистком. Металлист 1925 вырвал ничью у Днепра-1
Курьез в эфире матча Днепра-1. Мяч попал в комментатора и звуковой пульт
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Минай Металлист 1925 выбор редакции Днепр-1 Колос Ковалевка Рух Львов статистические расклады ЛНЗ Черкассы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Футбол | 14 апреля 2024, 20:25 47
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии

В 29-м туре Леверкузен обыграл соперников 5:0 и досрочно забрал Серебряную салатницу

ФОТО. Свёнтек стала амбассадором известного бренда парфюмерии и косметики
Теннис | 15 апреля 2024, 14:40 8
ФОТО. Свёнтек стала амбассадором известного бренда парфюмерии и косметики
ФОТО. Свёнтек стала амбассадором известного бренда парфюмерии и косметики

Первая ракетка мира будет представлять Lancôme в Польше

«Мы еще ничего не закончили». Байер хочет выиграть все и установить рекорд
Футбол | 15.04.2024, 17:45
«Мы еще ничего не закончили». Байер хочет выиграть все и установить рекорд
«Мы еще ничего не закончили». Байер хочет выиграть все и установить рекорд
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
Футбол | 14.04.2024, 20:55
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
Теннис | 15.04.2024, 07:00
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fireball
Самый скучный тур
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
13.04.2024, 21:01 3
Футбол
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
15.04.2024, 12:12 7
Футбол
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
14.04.2024, 02:47 65
Теннис
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
14.04.2024, 09:36 9
Футбол
ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после удара игрока Мальорки
ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после удара игрока Мальорки
13.04.2024, 23:15 1
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
15.04.2024, 06:30 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем