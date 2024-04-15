Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 упустил шанс приблизиться к Кривбассу
В топ-3 входят: донецкий Шахтер, киевское Динамо и криворожский Кривбасс
С 13 по 15 апреля состоялся 24-й тур Украинской Премьер-лиги.
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«Шахтер» и «Динамо» одержали минимальные победы (1:0), а «Кривбасс» потерял очки в матче против «Руха» (1:1). Киевское «Динамо» догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию.
«Днепр-1» упустил шанс приблизиться к Кривбассу, пропустив гол в компенсированное время матча с «Металлистом 1925» (1:1).
Лидеры УПЛ: «Шахтер» (52), «Динамо» (48), «Кривбасс» (48), «Днепр-1» (44), «Рух» (40), «Полесье» (39).
Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Верес» (19), «Оболонь» (19), «Металлист 1925» (18) и «Минай» (15).
⚽️ Украинская Премьер-лига. 24-й тур, 13–15 апреля
- 🔹 13.04. 13:00. Оболонь – Минай – 1:1
- 🔹 13.04. 15:30. Александрия – Динамо – 0:1
- 🔹 13.04. 18:00. Рух – Кривбасс – 1:1
- 🔹 14.04. 13:00. Ворскла – Шахтер – 0:1
- 🔹 14.04. 15:30. Заря – Черноморец – 1:0
- 🔹 14.04. 18:00. Полесье – Колос – 1:0
- 🔹 15.04. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Верес – 1:0
- 🔹 15.04. 18:00. Металлист 1925 – Днепр-1 – 1:1
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|16
|4
|2
|46 - 18
|52
|2
|Динамо Киев
|22
|15
|3
|4
|51 - 23
|48
|3
|Кривбасс
|24
|14
|6
|4
|42 - 24
|48
|4
|Днепр-1
|24
|12
|8
|4
|34 - 22
|44
|5
|Рух Львов
|24
|10
|10
|4
|35 - 25
|40
|6
|Полесье
|24
|11
|6
|7
|31 - 23
|39
|7
|Ворскла
|24
|8
|6
|10
|23 - 35
|30
|8
|Черноморец
|23
|9
|2
|12
|33 - 32
|29
|9
|ЛНЗ Черкассы
|24
|7
|8
|9
|23 - 27
|29
|10
|Заря
|22
|6
|8
|8
|23 - 27
|26
|11
|Колос К
|23
|5
|10
|8
|16 - 19
|25
|12
|Александрия
|23
|6
|6
|11
|19 - 30
|24
|13
|Верес
|23
|4
|7
|12
|21 - 34
|19
|14
|Оболонь
|23
|4
|7
|12
|13 - 32
|19
|15
|Металлист 1925
|24
|4
|6
|14
|24 - 43
|18
|16
|Минай
|23
|2
|9
|12
|16 - 36
|15
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