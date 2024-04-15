Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 упустил шанс приблизиться к Кривбассу

С 13 по 15 апреля состоялся 24-й тур Украинской Премьер-лиги.

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«Шахтер» и «Динамо» одержали минимальные победы (1:0), а «Кривбасс» потерял очки в матче против «Руха» (1:1). Киевское «Динамо» догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию.

«Днепр-1» упустил шанс приблизиться к Кривбассу, пропустив гол в компенсированное время матча с «Металлистом 1925» (1:1).

Лидеры УПЛ: «Шахтер» (52), «Динамо» (48), «Кривбасс» (48), «Днепр-1» (44), «Рух» (40), «Полесье» (39).

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Верес» (19), «Оболонь» (19), «Металлист 1925» (18) и «Минай» (15).

⚽️ Украинская Премьер-лига. 24-й тур, 13–15 апреля

🔹 13.04. 13:00. Оболонь – Минай – 1:1

🔹 13.04. 15:30. Александрия – Динамо – 0:1

– 0:1 🔹 13.04. 18:00. Рух – Кривбасс – 1:1

🔹 14.04. 13:00. Ворскла – Шахтер – 0:1

– 0:1 🔹 14.04. 15:30. Заря – Черноморец – 1:0

– Черноморец – 1:0 🔹 14.04. 18:00. Полесье – Колос – 1:0

– Колос – 1:0 🔹 15.04. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Верес – 1:0

– Верес – 1:0 🔹 15.04. 18:00. Металлист 1925 – Днепр-1 – 1:1

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