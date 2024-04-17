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  4. В Реал может перейти очередная суперзвезда. За него хотят 150 млн евро
Испания
17 апреля 2024, 12:39 |
3343
2

В Реал может перейти очередная суперзвезда. За него хотят 150 млн евро

Флориан Вирц может перейти в «королевский клуб»

17 апреля 2024, 12:39 |
3343
2
В Реал может перейти очередная суперзвезда. За него хотят 150 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Звездный полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц может покинуть команду, однако это вряд ли произойдет в этом году.

По информации Football Espana, к 20-летнему полузащитнику проявляют интерес два испанских гранда – «Барселона» и «Реал», однако каталонцы вряд ли смогут позволить себе трансфер футболиста, ведь руководство «Байера» установило ценник на игрока – 150 миллионов евро. «Реал» попытается подписать футболиста в 2025 или 2026 году, как раз тогда «галактикос» может возглавить нынешний наставник леверкузенского клуба Хаби Алонсо.

Ранее гендиректор «Байера» рассказал, что Вирц останется в команде.

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Байер трансферы Реал Мадрид трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Флориан Вирц Барселона
Дмитро Олійник Источник: Football Espana
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Комментарии 2
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pol-55
Якщо Алонсо колись очолить Реал,то слушно захоче гравців з Баєра ,як це наприклад робив *Яйцеголовий* голландців в МЮ,чи Конте італійців в Тотем.
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serhiy
Думав Судаков...
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