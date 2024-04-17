В Реал может перейти очередная суперзвезда. За него хотят 150 млн евро
Флориан Вирц может перейти в «королевский клуб»
Звездный полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц может покинуть команду, однако это вряд ли произойдет в этом году.
По информации Football Espana, к 20-летнему полузащитнику проявляют интерес два испанских гранда – «Барселона» и «Реал», однако каталонцы вряд ли смогут позволить себе трансфер футболиста, ведь руководство «Байера» установило ценник на игрока – 150 миллионов евро. «Реал» попытается подписать футболиста в 2025 или 2026 году, как раз тогда «галактикос» может возглавить нынешний наставник леверкузенского клуба Хаби Алонсо.
Ранее гендиректор «Байера» рассказал, что Вирц останется в команде.
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