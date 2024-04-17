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Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 12:22 | Обновлено 17 апреля 2024, 12:23
175
1

С подавляющим преимуществом. Названы лучший игрок и тренер 24-го тура УПЛ

Гол Владимира Бражко принес Динамо победу над Александрией

17 апреля 2024, 12:22 | Обновлено 17 апреля 2024, 12:23
175
1
С подавляющим преимуществом. Названы лучший игрок и тренер 24-го тура УПЛ
УПЛ. Владимир Бражко и Александр Шовковский

Украинская Премьер-лига объявила победителей в номинациях на звания лучшего игрока и тренера по итогам 24-го тура УПЛ.

Лучшим среди футболистов стал полузащитник «Динамо» Владимир Бражко, чей гол помог киевлянам обыграть на выезде «Александрию» (1:0). Хавбек набрал 78% голосов в Instagram и 65% в Google Form, опередив своих конкурентов – Игоря Горбача («Заря»), Максима Имерекова («Металлист 1925») и Геннадия Пасича (ЛНЗ).

Лучшим среди тренеров стал наставник «бело-синих» Александр Шовковский. С результатом 70% голосов болельщиков в Instagram и 55% в Google Form, динамовский рулевой оставил за спиной своих коллег Юрия Коваля («Заря»), Виктора Скрипника («Металлист 1925») и Виталия Пономарева («Рух»).

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Украинская Премьер-лига лучший игрок лучший тренер Владимир Бражко Александр Шовковский Динамо Киев
Юрій Вишневський Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Странно. Почему не Имереков и Скрипник?
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