С подавляющим преимуществом. Названы лучший игрок и тренер 24-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига объявила победителей в номинациях на звания лучшего игрока и тренера по итогам 24-го тура УПЛ.

Лучшим среди футболистов стал полузащитник «Динамо» Владимир Бражко, чей гол помог киевлянам обыграть на выезде «Александрию» (1:0). Хавбек набрал 78% голосов в Instagram и 65% в Google Form, опередив своих конкурентов – Игоря Горбача («Заря»), Максима Имерекова («Металлист 1925») и Геннадия Пасича (ЛНЗ).

Лучшим среди тренеров стал наставник «бело-синих» Александр Шовковский. С результатом 70% голосов болельщиков в Instagram и 55% в Google Form, динамовский рулевой оставил за спиной своих коллег Юрия Коваля («Заря»), Виктора Скрипника («Металлист 1925») и Виталия Пономарева («Рух»).