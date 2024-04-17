Французский легионер Карпат вернулся в общую группу

Футболисты «Карпат» начали подготовку к центральному матчу 5-го тура группы «Чемпионская» Первой лиги с ближайшим преследователем – «Ингульцем», который состоится во Львове 19 апреля.

Как стало известно Sport.ua, уже тренировался в общей группе французский легионер Джаред Хаса, у которого было мышечное повреждение. У него есть все шансы попасть в заявку на поединок с «Ингульцем».

В лазарете «Карпат» остаются только Тимофей Сухарь, у которого проблемы со спиной, и игрок олимпийской сборной Украины Андрей Булеза, уже находящийся на загородной клубной базе после операции на колене. На днях у него начнется реабилитационный период.

В настоящее время уже реализовано 700 билетов на матч «Карпаты» – «Ингулец» из двух тысяч, поступивших в продажу.

Пока что «зелено-белые» уверенно лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 57 очков. У «Ингульца» на восемь пунктов меньше и он – второй.

Ранее главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал победу над «Левым берегом» (1:0) в матче 4-го тура чемпионской группы Первой лиги.