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Украина. Первая лига
17 апреля 2024, 11:56 |
178
0

Французский легионер Карпат вернулся в общую группу

Хаса уже тренируется в общей группе, а у Булезы начинается реабилитационный период

17 апреля 2024, 11:56 |
178
0
Французский легионер Карпат вернулся в общую группу
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Футболисты «Карпат» начали подготовку к центральному матчу 5-го тура группы «Чемпионская» Первой лиги с ближайшим преследователем – «Ингульцем», который состоится во Львове 19 апреля.

Как стало известно Sport.ua, уже тренировался в общей группе французский легионер Джаред Хаса, у которого было мышечное повреждение. У него есть все шансы попасть в заявку на поединок с «Ингульцем».

В лазарете «Карпат» остаются только Тимофей Сухарь, у которого проблемы со спиной, и игрок олимпийской сборной Украины Андрей Булеза, уже находящийся на загородной клубной базе после операции на колене. На днях у него начнется реабилитационный период.

В настоящее время уже реализовано 700 билетов на матч «Карпаты» – «Ингулец» из двух тысяч, поступивших в продажу.

Пока что «зелено-белые» уверенно лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 57 очков. У «Ингульца» на восемь пунктов меньше и он – второй.

Ранее главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал победу над «Левым берегом» (1:0) в матче 4-го тура чемпионской группы Первой лиги.

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Карпаты Львов Первая лига Украины Джаред Хаса Ингулец инсайд
Юрій Вишневський
Юрій Вишневський Sport.ua
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