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  4. ВИДЕО. Хави – о матче с ПСЖ: «Удаление убило нашу игру»
Лига чемпионов
17 апреля 2024, 11:58 | Обновлено 17 апреля 2024, 12:20
379
0

ВИДЕО. Хави – о матче с ПСЖ: «Удаление убило нашу игру»

Испанец – об ответной игре с французами

17 апреля 2024, 11:58 | Обновлено 17 апреля 2024, 12:20
379
0
ВИДЕО. Хави – о матче с ПСЖ: «Удаление убило нашу игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил ответную игру с «ПСЖ» (1:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов, в которой каталонцы с 29-й минуты играли вдесятером и пропустили за это время четыре гола.

Ранее сообщалось, что «Барселона» потерпела неудивительное фиаско, продлив свое фатальное невезение в Лиге чемпионов.

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Источник: Араухо может быть наказан за жест после удаления в матче с ПСЖ
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видео Хави Лига чемпионов Барселона - ПСЖ Барселона
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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