ВИДЕО. Хави – о матче с ПСЖ: «Удаление убило нашу игру»

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил ответную игру с «ПСЖ» (1:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов, в которой каталонцы с 29-й минуты играли вдесятером и пропустили за это время четыре гола.

Ранее сообщалось, что «Барселона» потерпела неудивительное фиаско, продлив свое фатальное невезение в Лиге чемпионов.