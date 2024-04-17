Лига чемпионов17 апреля 2024, 11:58 | Обновлено 17 апреля 2024, 12:20
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ВИДЕО. Хави – о матче с ПСЖ: «Удаление убило нашу игру»
Испанец – об ответной игре с французами
17 апреля 2024, 11:58 | Обновлено 17 апреля 2024, 12:20
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Главный тренер «Барселоны» Хави оценил ответную игру с «ПСЖ» (1:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов, в которой каталонцы с 29-й минуты играли вдесятером и пропустили за это время четыре гола.
Ранее сообщалось, что «Барселона» потерпела неудивительное фиаско, продлив свое фатальное невезение в Лиге чемпионов.
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