Лига чемпионов17 апреля 2024, 11:31 | Обновлено 17 апреля 2024, 11:56
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Ничего удивительного. Барселона продлила фатальное невезение в ЛЧ
Каталонцы остались за бортом полуфинала
17 апреля 2024, 11:31 | Обновлено 17 апреля 2024, 11:56
467
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16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле проиграла «ПСЖ» со счетом 1:4 и выбыла из дальнейшей борьбы.
Команде Хави не помогла гостевая победа со счетом 3:2.
Таким образом, «Барселона» девятый год подряд не сможет взять трофей Лиги чемпионов – с 2015 года.
В последний раз «блауграна» играла в полуфинал чемпионского евротурнира в сезоне-2018/2019. Тогда она проиграла будущему триумфатору кампании – «Ливерпулю» (3:0, 0:4).
Ранее сообщалось, что известен финансовый урон от вылета «Барселоны» из ЛЧ.
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