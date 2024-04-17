Ничего удивительного. Барселона продлила фатальное невезение в ЛЧ

16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле проиграла «ПСЖ» со счетом 1:4 и выбыла из дальнейшей борьбы.

Команде Хави не помогла гостевая победа со счетом 3:2.

Таким образом, «Барселона» девятый год подряд не сможет взять трофей Лиги чемпионов – с 2015 года.

В последний раз «блауграна» играла в полуфинал чемпионского евротурнира в сезоне-2018/2019. Тогда она проиграла будущему триумфатору кампании – «Ливерпулю» (3:0, 0:4).

Ранее сообщалось, что известен финансовый урон от вылета «Барселоны» из ЛЧ.