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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 11:31 | Обновлено 17 апреля 2024, 11:56
467
0

Ничего удивительного. Барселона продлила фатальное невезение в ЛЧ

Каталонцы остались за бортом полуфинала

17 апреля 2024, 11:31 | Обновлено 17 апреля 2024, 11:56
467
0
Ничего удивительного. Барселона продлила фатальное невезение в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле проиграла «ПСЖ» со счетом 1:4 и выбыла из дальнейшей борьбы.

Команде Хави не помогла гостевая победа со счетом 3:2.

Таким образом, «Барселона» девятый год подряд не сможет взять трофей Лиги чемпионов – с 2015 года.

В последний раз «блауграна» играла в полуфинал чемпионского евротурнира в сезоне-2018/2019. Тогда она проиграла будущему триумфатору кампании – «Ливерпулю» (3:0, 0:4).

Ранее сообщалось, что известен финансовый урон от вылета «Барселоны» из ЛЧ.

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Лига чемпионов Барселона Барселона - ПСЖ
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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