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  4. Источник: Араухо может быть наказан за жест после удаления в матче с ПСЖ
Лига чемпионов
17 апреля 2024, 12:04 |
827
1

Источник: Араухо может быть наказан за жест после удаления в матче с ПСЖ

Защитник «сине-гранатовых» показал, что арбитр ограбил хозяев

17 апреля 2024, 12:04 |
827
1
Источник: Араухо может быть наказан за жест после удаления в матче с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА может применить дополнительные санкции к центральному защитнику «Барселоны» Рональду Араухо за жест, который он продемонстрировал во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

Как сообщает AS, после того, как на 29-й минуте Араухо был удалён за фол последней надежды против флангового нападающего парижского клуба Брэдли Барколя, уругваец сложил пальцы по одному в кулак, таким образом дав понять, что «сине-гранатовых» ограбили и что румынский арбитр Иштван Ковач был предвзят в этой игре.

Отметим, что на момент удаления каталонцы вели в счете – 1:0. Оставшись в меньшинстве, хозяева пропустили четыре мяча и вылетели из турнира.

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Рональд Араухо удаление (красная карточка) дисквалификация Барселона Барселона - ПСЖ
Юрій Вишневський Источник: AS
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Southeast*
Удаление законное.   Был удар рукой по шее и голове соперника.
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