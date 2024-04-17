Источник: Араухо может быть наказан за жест после удаления в матче с ПСЖ

УЕФА может применить дополнительные санкции к центральному защитнику «Барселоны» Рональду Араухо за жест, который он продемонстрировал во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

Как сообщает AS, после того, как на 29-й минуте Араухо был удалён за фол последней надежды против флангового нападающего парижского клуба Брэдли Барколя, уругваец сложил пальцы по одному в кулак, таким образом дав понять, что «сине-гранатовых» ограбили и что румынский арбитр Иштван Ковач был предвзят в этой игре.

Отметим, что на момент удаления каталонцы вели в счете – 1:0. Оставшись в меньшинстве, хозяева пропустили четыре мяча и вылетели из турнира.