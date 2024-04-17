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  4. Бернарду СИЛВА: «Манчестер Сити хочет выиграть требл второй год подряд»
Лига чемпионов
17 апреля 2024, 11:25 |
223
0

Бернарду СИЛВА: «Манчестер Сити хочет выиграть требл второй год подряд»

У горожан большие амбиции

17 апреля 2024, 11:25 |
223
0
Бернарду СИЛВА: «Манчестер Сити хочет выиграть требл второй год подряд»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва в преддверии ответного матча с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов высказался об амбициях «горожан».

Напомним, в прошлом сезоне «Сити» завоевал требл, выиграв Лигу чемпионов, а также Премьер-лигу и Кубок Англии.

«Очевидно, что возможность выиграть второй требл кряду вдохновляет и мотивирует. Мы хотим создать наследие. Мы хотим четвертый раз подряд выиграть АПЛ, мы хотим второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов. Если же мы выиграем два требла подряд, это и станет нашим наследием.

Однако сделать это будет очень сложно, потому что за одну неделю мы можем вылететь отовсюду, но мы сражаемся», — цитирует Силву издание Goal.

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Бернарду Силва Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал Лига чемпионов Английская Премьер-лига Кубок Англии по футболу
Юрій Вишневський Источник: Goal.com
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