Бернарду СИЛВА: «Манчестер Сити хочет выиграть требл второй год подряд»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва в преддверии ответного матча с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов высказался об амбициях «горожан».

Напомним, в прошлом сезоне «Сити» завоевал требл, выиграв Лигу чемпионов, а также Премьер-лигу и Кубок Англии.

«Очевидно, что возможность выиграть второй требл кряду вдохновляет и мотивирует. Мы хотим создать наследие. Мы хотим четвертый раз подряд выиграть АПЛ, мы хотим второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов. Если же мы выиграем два требла подряд, это и станет нашим наследием.

Однако сделать это будет очень сложно, потому что за одну неделю мы можем вылететь отовсюду, но мы сражаемся», — цитирует Силву издание Goal.