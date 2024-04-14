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Лига чемпионов
14 апреля 2024, 11:35 |
140
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Реал

Поединок пройдет 17 апреля в 22:00

14 апреля 2024, 11:35 |
140
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 17 апреля, состоится второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом матче в Мадриде команды провели феерический поединок, завершившийся в результативную ничью 3:3.

Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Арсенал» – «Бавария».

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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