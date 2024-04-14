Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Реал
Поединок пройдет 17 апреля в 22:00
В среду, 17 апреля, состоится второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».
Игра пройдет на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом матче в Мадриде команды провели феерический поединок, завершившийся в результативную ничью 3:3.
Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Арсенал» – «Бавария».
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
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