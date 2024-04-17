Хави могут уволить, если Барса проиграет Реалу. Известно имя преемника
Тренером «Барселоны» может стать Рафаэль Маркес
Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.
Однако по информации Fichajes, наставник может быть уволен уже в ближайшее время. Руководство «сине-гранатовых» может расстаться с Хави, если клуб проиграет следующий матч Ла Лиги против «Реала», который состоится в воскресенье 21 апреля. Влияет на это решение также и вчерашний вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов от «ПСЖ».
Источник сообщает, что возглавить каталонцев, в случае увольнения Хави, может экс-защитник команды Рафаэль Маркес, который сейчас тренирует «Барселону Атлетик» – резервный клуб «сине-гранатовых».
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