Хави могут уволить, если Барса проиграет Реалу. Известно имя преемника

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

Однако по информации Fichajes, наставник может быть уволен уже в ближайшее время. Руководство «сине-гранатовых» может расстаться с Хави, если клуб проиграет следующий матч Ла Лиги против «Реала», который состоится в воскресенье 21 апреля. Влияет на это решение также и вчерашний вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов от «ПСЖ».

Источник сообщает, что возглавить каталонцев, в случае увольнения Хави, может экс-защитник команды Рафаэль Маркес, который сейчас тренирует «Барселону Атлетик» – резервный клуб «сине-гранатовых».