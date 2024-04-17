ПСЖ отметился уникальным достижением в ЛЧ для клубов из Франции

Французский клуб «ПСЖ» 16 апреля обыграл в гостях «Барселону» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Эта победа позволила парижанам отыграться после домашнего поражения со счетом 2:3 и завоевать путевку в полуфинал турнира.

«ПСЖ» стал первым в истории французским клубом, преодолевшим раунд плей-офф в Лиге чемпионов после поражения в первом матче на своем поле.

Ранее были оценены шансы «ПСЖ» против «Боруссии» Дортмунд за путевку в финал Лиги чемпионов.