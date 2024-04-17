Оценены шансы ПСЖ против Боруссии Д за путевку в финал Лиги чемпионов

Эксперты сопоставили шансы французского «ПСЖ» и немецкой «Боруссии» из Дортмунда в будущем противостоянии за путевку в финал Лиги чемпионов.

Как известно, в 1/4 финала чемпионского евротурнира парижане по сумме двух матчей переиграли «Барселону», а дортмундцы прошли мадридский «Атлетико».

30 апреля в Германии «Боруссия» и «ПСЖ» проведут первую игру полуфинала, а 7 мая в Париже сыграют друг с другом во второй раз и назовут имя финалиста.

Эксперты оценивают итоговые шансы «ПСЖ» на успех с показателем 1,37. А вот котировки на общую победу «шмелей» равны 3,10.

Что до первого матча команд в Дортмунде, то ничья в нем оценивается коэффициентом 3,80, а вот победа любой из команд имеет показатель 2,60.

Ранее президент «ПСЖ» оценил выход команды в полуфинал ЛЧ после разгрома «Барселоны».