Оценены шансы ПСЖ против Боруссии Д за путевку в финал Лиги чемпионов
Команды выяснят отношения в полуфинале евротурнира
Эксперты сопоставили шансы французского «ПСЖ» и немецкой «Боруссии» из Дортмунда в будущем противостоянии за путевку в финал Лиги чемпионов.
Как известно, в 1/4 финала чемпионского евротурнира парижане по сумме двух матчей переиграли «Барселону», а дортмундцы прошли мадридский «Атлетико».
30 апреля в Германии «Боруссия» и «ПСЖ» проведут первую игру полуфинала, а 7 мая в Париже сыграют друг с другом во второй раз и назовут имя финалиста.
Эксперты оценивают итоговые шансы «ПСЖ» на успех с показателем 1,37. А вот котировки на общую победу «шмелей» равны 3,10.
Что до первого матча команд в Дортмунде, то ничья в нем оценивается коэффициентом 3,80, а вот победа любой из команд имеет показатель 2,60.
Ранее президент «ПСЖ» оценил выход команды в полуфинал ЛЧ после разгрома «Барселоны».
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