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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 07:14 | Обновлено 17 апреля 2024, 07:38
1963
0

Президент ПСЖ оценил выход команды в полуфинал ЛЧ после разгрома Барсы

Нассер Аль-Хелайфи – о предварительном достижении коллектива

17 апреля 2024, 07:14 | Обновлено 17 апреля 2024, 07:38
1963
0
Президент ПСЖ оценил выход команды в полуфинал ЛЧ после разгрома Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент французского клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал победу команды Луиса Энрике над «Барселоной» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который принес парижанам путевку в полуфинал.

«Это прекрасно. Мы ждали этого момента. «ПСЖ» – топ-клуб. Мы здесь, чтобы пройти как можно дальше. Мы провели отличный матч. Нас много критиковали, но я был уверен, что мы были готовы к этому моменту.

Мы хотим продолжать в том же духе. Нужно сохранять спокойствие. Лига чемпионов очень сложна, значение в ней имеют все детали.

Луис Энрике? Я разговаривал с ним перед матчем. Сказал ему, что хочу, чтобы мы прошли дальше. Я уверен в нем. Я также благодарю болельщиков, ведь мы чувствовали себя как дома.

Полуфинал Лиги чемпионов – это сложно. Мы хотим хорошо подготовиться. Тренер хорошо знает «Боруссию Дортмунд», – признался Аль-Хелайфи.

Напомним, «ПСЖ» в первой игре с «Барселоной» проиграл дома со счетом 2:3.

Соперником парижан по полуфиналу ЛЧ станет дортмундская «Боруссия», которая в четвертьфинале обыграла «Атлетико» из Мадрида.

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Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ Барселона Барселона - ПСЖ Лига чемпионов Луис Энрике
Юрій Остроумов Источник: RMC Sport
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