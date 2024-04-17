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  4. Беллингем рассказал, в чем ему помог Анчелотти в Реале
Лига чемпионов
17 апреля 2024, 10:45 |
205
0

Беллингем рассказал, в чем ему помог Анчелотти в Реале

Наставник заставил молодого футболиста поверить в себя

17 апреля 2024, 10:45 |
205
0
Беллингем рассказал, в чем ему помог Анчелотти в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» высказался о главном тренере Карло Анчелотти, а также о сопернике.

«Манчестер Сити» в прошлом сезоне покорился «золотой хет-трик», это потрясающая команда. Но и у нас хорошая команда. Мы верим в себя и свои способности.

Карло заставляет поверить вас в то, что вы лучший игрок. Он потрясающий тренер и замечательный человек. Он дает мне свободу на поле, благодаря ему я чувствую себя комфортно. Он очень помог мне адаптироваться и понять, какой у меня потенциал. Я впервые играю «десятку». В Дортмунде я играл глубже. Только благодаря ему у меня получился такой старт в «Реале», — цитирует Беллингема пресс-служба УЕФА.

Напомним, в первой встрече между «Реалом» и «Манчестер Сити» была зафиксирована ничья – 3:3. Ответный матч состоится 17 апреля в Манчестере.

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Джуд Беллингем Лига чемпионов пресс-конференция Карло Анчелотти Манчестер Сити - Реал
Юрій Вишневський Источник: УЕФА
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