Беллингем рассказал, в чем ему помог Анчелотти в Реале

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» высказался о главном тренере Карло Анчелотти, а также о сопернике.

«Манчестер Сити» в прошлом сезоне покорился «золотой хет-трик», это потрясающая команда. Но и у нас хорошая команда. Мы верим в себя и свои способности.

Карло заставляет поверить вас в то, что вы лучший игрок. Он потрясающий тренер и замечательный человек. Он дает мне свободу на поле, благодаря ему я чувствую себя комфортно. Он очень помог мне адаптироваться и понять, какой у меня потенциал. Я впервые играю «десятку». В Дортмунде я играл глубже. Только благодаря ему у меня получился такой старт в «Реале», — цитирует Беллингема пресс-служба УЕФА.

Напомним, в первой встрече между «Реалом» и «Манчестер Сити» была зафиксирована ничья – 3:3. Ответный матч состоится 17 апреля в Манчестере.