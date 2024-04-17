Рекорд в утешение. Игрок Барселоны против ПСЖ установил достижение всей ЛЧ
Ламин Ямал стал автором уникального показателя
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямал вписал свое имя в историю Лиги чемпионов.
16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» дома проиграла со счетом 1:4 парижскому «ПСЖ».
Автором единственного гола в составе «блауграны» стал бразильский вингер Рафинья, которому ассистировал Ламин Ямал.
Таким образом, испанец стал самым молодым игроком в истории, оформившим ассист в матче плей-офф Лиги чемпионов. Ламину на момент совершения голевого действия было 16 лет и 278 дней.
Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» понесет финансовый урон от вылета из Лиги чемпионов.
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