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  4. «Как 5-летний ребенок». Чемпион мира раскритиковал Мбаппе за матч с Барсой
Лига чемпионов
17 апреля 2024, 10:12 | Обновлено 17 апреля 2024, 10:25
791
1

«Как 5-летний ребенок». Чемпион мира раскритиковал Мбаппе за матч с Барсой

Кристоф Дюгарри – о претензиях к французскому нападающему

17 апреля 2024, 10:12 | Обновлено 17 апреля 2024, 10:25
791
1
«Как 5-летний ребенок». Чемпион мира раскритиковал Мбаппе за матч с Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился впечатлениями от действий нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в поединке Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:4), в котором тот оформил дубль.

«Он играл в свою игру. Я чувствовал, что он старался и прикладывал усилия. Я чувствовал, что он был предан своему делу. После этого нам еще далеко до великого Килиана Мбаппе, нам еще далеко до его великих выступлений. Но это не самое страшное в таких играх, потому что его партнеры по команде справились с задачей. Некоторые из них справились с задачей с лихвой, чтобы компенсировать нынешний средний уровень Мбаппе. Я больше не вижу в нем разницы в дриблинге. С мячом в ногах он не приносит никакой пользы уже несколько недель.

У него было немного мужества. Я видел его в двух или трех поединках, когда он стоял спиной к воротам, а затем включается в игру и проявляет агрессию. Я видел, как он много бегал. Я видел, как он участвует в игре, и это то, о чем я говоорил. После этого даже Мбаппе имеет право быть плохим. Бедный парень, он в какой-то момент сделал два удара головой, но выглядел как пятилетний ребенок, делающий удары головой. Его удар никудышный. Это невозможно», – заявил Дюгарри.

Ранее Килиан Мбаппе оценил триумф «ПСЖ» в Барселоне и выход в полуфинал ЛЧ.

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Кристоф Дюгарри Килиан Мбаппе Барселона - ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: RMC Sport
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George1
А Дюгарі колись бачив як б'є головою Мессі? Тільки Кріштіанулупить головою як  потрібно бо гравв МЮ
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