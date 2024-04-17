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  4. Атлетико забронировал место в клубном ЧМ. Известны 11 участников от Европы
Клубный чемпионат мира
17 апреля 2024, 10:24 |
1208
0

Атлетико забронировал место в клубном ЧМ. Известны 11 участников от Европы

На последнее, двенадцатое место, претендуют «Арсенал» и «РБ Зальцбург»

17 апреля 2024, 10:24 |
1208
0
Атлетико забронировал место в клубном ЧМ. Известны 11 участников от Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Атлетико

После вылета каталонской «Барселоны» из Лиги чемпионов от «ПСЖ» мадридский «Атлетико» стал одиннадцатым участником клубного чемпионата мира по футболу, каталонцы смогли бы пробиться в турнир в случае выхода в полуфинал ЛЧ.

Ранее в турнир смогли пробиться «Манчестер Сити», «Челси», «Реал», «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Интер», «Ювентус», «ПСЖ», «Бенфика» и «Порту».

На последнее, двенадцатое место от Европы, претендуют лондонский «Арсенал» и «РБ Зальцбург».

Участник клубного ЧМ от Европы:

  • «Манчестер Сити»
  • «Челси»
  • «Реал»
  • «Атлетико»
  • «Бавария»
  • «Боруссия» Д
  • «Интер»
  • «Ювентус»
  • «ПСЖ»
  • «Бенфика»
  • «Порту»
  • «Арсенал» / «РБ Зальцбург»
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клубный чемпионат мира по футболу статистические расклады Атлетико Мадрид Лига чемпионов Барселона
Дмитро Олійник Источник: Фабрицио Романо
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