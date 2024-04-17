Атлетико забронировал место в клубном ЧМ. Известны 11 участников от Европы

После вылета каталонской «Барселоны» из Лиги чемпионов от «ПСЖ» мадридский «Атлетико» стал одиннадцатым участником клубного чемпионата мира по футболу, каталонцы смогли бы пробиться в турнир в случае выхода в полуфинал ЛЧ.

Ранее в турнир смогли пробиться «Манчестер Сити», «Челси», «Реал», «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Интер», «Ювентус», «ПСЖ», «Бенфика» и «Порту».

На последнее, двенадцатое место от Европы, претендуют лондонский «Арсенал» и «РБ Зальцбург».



Участник клубного ЧМ от Европы: