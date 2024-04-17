Клубный чемпионат мира17 апреля 2024, 10:24 |
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Атлетико забронировал место в клубном ЧМ. Известны 11 участников от Европы
На последнее, двенадцатое место, претендуют «Арсенал» и «РБ Зальцбург»
17 апреля 2024, 10:24 |
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После вылета каталонской «Барселоны» из Лиги чемпионов от «ПСЖ» мадридский «Атлетико» стал одиннадцатым участником клубного чемпионата мира по футболу, каталонцы смогли бы пробиться в турнир в случае выхода в полуфинал ЛЧ.
Ранее в турнир смогли пробиться «Манчестер Сити», «Челси», «Реал», «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Интер», «Ювентус», «ПСЖ», «Бенфика» и «Порту».
На последнее, двенадцатое место от Европы, претендуют лондонский «Арсенал» и «РБ Зальцбург».
Участник клубного ЧМ от Европы:
- «Манчестер Сити»
- «Челси»
- «Реал»
- «Атлетико»
- «Бавария»
- «Боруссия» Д
- «Интер»
- «Ювентус»
- «ПСЖ»
- «Бенфика»
- «Порту»
- «Арсенал» / «РБ Зальцбург»
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