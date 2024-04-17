ФОТО. Эмоции Хави в матче-фиаско Барселоны и ПСЖ

Во вторник, 17 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» проиграла дома «ПСЖ» со счетом 1:4 и по сумме двух матчей (3:2 – в Париже) выбыли из дальнейшей борьбы в турнире.

На 29-й минуте при счете 1:0 в свою пользу каталонцы остались в меньшинстве – с поля был удален Араухо.

А на 56-й минуте красную карточку перед собой увидел главный тренер «блауграны» Хави.

Ранее сообщалось, что «Барселона» понесет финансовый урон от вылета из Лиги чемпионов.