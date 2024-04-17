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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 09:53 | Обновлено 17 апреля 2024, 10:04
1498
1

ФОТО. Эмоции Хави в матче-фиаско Барселоны и ПСЖ

Каталонцы дома лишились перевеса, добытого в гостях

17 апреля 2024, 09:53 | Обновлено 17 апреля 2024, 10:04
1498
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ФОТО. Эмоции Хави в матче-фиаско Барселоны и ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Во вторник, 17 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» проиграла дома «ПСЖ» со счетом 1:4 и по сумме двух матчей (3:2 – в Париже) выбыли из дальнейшей борьбы в турнире.

На 29-й минуте при счете 1:0 в свою пользу каталонцы остались в меньшинстве – с поля был удален Араухо.

А на 56-й минуте красную карточку перед собой увидел главный тренер «блауграны» Хави.

Ранее сообщалось, что «Барселона» понесет финансовый урон от вылета из Лиги чемпионов.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 1
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umnuy2
барселонское сердце не проканало...ну а поведение это вообще детство какое-то.Ты должен быть у бровки в важные моменты для команды а не удаляться как юнец и это напостоянке у него
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