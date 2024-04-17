Мбаппе ответил, может ли победа в ЛЧ изменить его решение покинуть ПСЖ

После феерической победы над «Барселоной» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов лидер парижан Килиан Мбаппе был «атакован» журналистами, которых интересовал в том числе и вопрос ухода форварда из ПСЖ по окончании нынешнего сезона.

Ранее была информация о том, что Килиан может изменить свое решение в случае завоевания парижанами Кубка чемпионов.

«Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ, мы постараемся поехать на «Уэмбли», где пройдет финал. Может ли победа ПСЖ изменить мое решение о будущем? Нет, нет, нет», – приводит слова Мбаппе известный инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что в полуфинале парижане сыграют с дортмундской «Боруссией».