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  4. Мбаппе ответил, может ли победа в ЛЧ изменить его решение покинуть ПСЖ
Лига чемпионов
17 апреля 2024, 09:28 |
163
0

Мбаппе ответил, может ли победа в ЛЧ изменить его решение покинуть ПСЖ

Форвард категоричен в своем выборе

17 апреля 2024, 09:28 |
163
0
Мбаппе ответил, может ли победа в ЛЧ изменить его решение покинуть ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

После феерической победы над «Барселоной» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов лидер парижан Килиан Мбаппе был «атакован» журналистами, которых интересовал в том числе и вопрос ухода форварда из ПСЖ по окончании нынешнего сезона.

Ранее была информация о том, что Килиан может изменить свое решение в случае завоевания парижанами Кубка чемпионов.

«Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ, мы постараемся поехать на «Уэмбли», где пройдет финал. Может ли победа ПСЖ изменить мое решение о будущем? Нет, нет, нет», – приводит слова Мбаппе известный инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что в полуфинале парижане сыграют с дортмундской «Боруссией».

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Килиан Мбаппе ПСЖ Лига чемпионов Барселона Барселона - ПСЖ
Юрій Вишневський Источник: Фабрицио Романо
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