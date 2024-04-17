Кто рассудит Минай и Динамо? Назначены судьи на перенесенные матчи УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенные матчи 15-го и 16-го туров УПЛ 2023/2024.

Ярослав Козик и Александр Шандор будут задействованы на матчах в среду.

15-й тур. 17.04.2024

18:00. Александрия – Оболонь

Александрия. Стадион Ника.

Арбитр – Козык Я. В. (Мукачево), ассистенты арбитра – Дарийчук С. В. (Черновицкая обл.), Дашко А. В. (Киевская обл.), четвертый арбитр – Резников Д. М. (Каменское), наблюдатель арбитража – Задиран С. М. (Днепр).

Арбитр ВАА – Кубряк Д. В. (Одесса), ассистент ВАА – Марченко Д. Г. (Чернигов), наблюдатель ВАА – Лисенчук С. Г. (Киевская обл.). Делегат УАФ – Сушко Г. М. (Луганская обл.).

16-й тур. 17.04.2024

15:30. Минай – Динамо Киев

Киев. Стадион Динамо им. В. В. Лобановского.

Арбитр – Шандор О. А. (Львов), ассистенты арбитра – Сухин В. В. (Одесса), Павлинов О. В. (Одесса), четвертый арбитр – Козорог К. В. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража – Коваленко Г. Б. (Одесса).

Арбитр ВАА – Шурман Д. Л. (Киевская обл.), ассистент ВАА – Корнийко О. С. (Миргород), наблюдатель ВАА – Дердо О. В. (Черноморск). Делегат УАФ – Бабий В. Д. (Житомир). Ассистент делегата УАФ – Радушинский В. М. (Житомир).