Кто рассудит Минай и Динамо? Назначены судьи на перенесенные матчи УПЛ
Ярослав Козык и Александр Шандор будут задействованы на матчах в среду
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенные матчи 15-го и 16-го туров УПЛ 2023/2024.
Ярослав Козик и Александр Шандор будут задействованы на матчах в среду.
15-й тур. 17.04.2024
18:00. Александрия – Оболонь
Александрия. Стадион Ника.
Арбитр – Козык Я. В. (Мукачево), ассистенты арбитра – Дарийчук С. В. (Черновицкая обл.), Дашко А. В. (Киевская обл.), четвертый арбитр – Резников Д. М. (Каменское), наблюдатель арбитража – Задиран С. М. (Днепр).
Арбитр ВАА – Кубряк Д. В. (Одесса), ассистент ВАА – Марченко Д. Г. (Чернигов), наблюдатель ВАА – Лисенчук С. Г. (Киевская обл.). Делегат УАФ – Сушко Г. М. (Луганская обл.).
16-й тур. 17.04.2024
15:30. Минай – Динамо Киев
Киев. Стадион Динамо им. В. В. Лобановского.
Арбитр – Шандор О. А. (Львов), ассистенты арбитра – Сухин В. В. (Одесса), Павлинов О. В. (Одесса), четвертый арбитр – Козорог К. В. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража – Коваленко Г. Б. (Одесса).
Арбитр ВАА – Шурман Д. Л. (Киевская обл.), ассистент ВАА – Корнийко О. С. (Миргород), наблюдатель ВАА – Дердо О. В. (Черноморск). Делегат УАФ – Бабий В. Д. (Житомир). Ассистент делегата УАФ – Радушинский В. М. (Житомир).
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