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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 05:59 | Обновлено 17 апреля 2024, 06:33
548
0

БРАНДТ: «Сумасшедший матч. Классная игра для нас и болельщиков»

Полузащитник Боруссии Д прокомментировал победу над Атлетико М

17 апреля 2024, 05:59 | Обновлено 17 апреля 2024, 06:33
548
0
БРАНДТ: «Сумасшедший матч. Классная игра для нас и болельщиков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Брандт

Вечером 16 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Боруссия Дортмунд одолела Атлетико Мадрид и вышла в полуфинал. Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1). Боруссия Д дома взяла реванш (4:2) и выполнила свою задачу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полузащитник Боруссии Юлиан Брандт прокомментировал победу в матче, в котором он был назван лучшим игроком:

«Сумасшедший матч! Классная игра для нас, наших болельщиков и всех любителей футбола. Я очень рад полученной награде, но считаю, что лучшим сегодня у нас был Марсель Забитцер.

Нас ждет очень серьезное противостояние с ПСЖ. Мы хорошо сыграли против них дома на групповом этапе, но плохо в гостях. Хотим сыграть лучше и, конечно же, выйти в финал».

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Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид Лига чемпионов Боруссия Д - Атлетико Юлиан Брандт
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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