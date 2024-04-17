БРАНДТ: «Сумасшедший матч. Классная игра для нас и болельщиков»

Вечером 16 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Боруссия Дортмунд одолела Атлетико Мадрид и вышла в полуфинал. Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1). Боруссия Д дома взяла реванш (4:2) и выполнила свою задачу.

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Полузащитник Боруссии Юлиан Брандт прокомментировал победу в матче, в котором он был назван лучшим игроком:

«Сумасшедший матч! Классная игра для нас, наших болельщиков и всех любителей футбола. Я очень рад полученной награде, но считаю, что лучшим сегодня у нас был Марсель Забитцер.

Нас ждет очень серьезное противостояние с ПСЖ. Мы хорошо сыграли против них дома на групповом этапе, но плохо в гостях. Хотим сыграть лучше и, конечно же, выйти в финал».