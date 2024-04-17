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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 05:47 | Обновлено 17 апреля 2024, 06:18
94
0

КОКЕ: «Настоящие американские горки! Но это футбол, надо рисковать»

Капитан Атлетико прокомментировал события матча с Боруссией Д

17 апреля 2024, 05:47 | Обновлено 17 апреля 2024, 06:18
94
0
КОКЕ: «Настоящие американские горки! Но это футбол, надо рисковать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коке

Вечером 16 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Боруссия Дортмунд одолела Атлетико Мадрид и вышла в полуфинал. Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1). Боруссия Д дома взяла реванш (4:2) и выполнила свою задачу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Капитан Атлетико Коке прокомментировал события матча так:

«Матч состоял из множества взлетов и падений. Настоящие американские горки! Но это футбол, ты должен рисковать.

Мы не реализовали несколько моментов в первой игре, здесь у нас тоже были отличные моменты.

У нас был шанс сыграть вничью и победить в противостоянии. Но когда не используешь свои шансы, такое случается, особенно в Лиге чемпионов».

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Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид Лига чемпионов Боруссия Д - Атлетико Коке (Хорхе Меродио)
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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