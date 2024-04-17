КОКЕ: «Настоящие американские горки! Но это футбол, надо рисковать»

Вечером 16 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Боруссия Дортмунд одолела Атлетико Мадрид и вышла в полуфинал. Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1). Боруссия Д дома взяла реванш (4:2) и выполнила свою задачу.

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Капитан Атлетико Коке прокомментировал события матча так:

«Матч состоял из множества взлетов и падений. Настоящие американские горки! Но это футбол, ты должен рисковать.

Мы не реализовали несколько моментов в первой игре, здесь у нас тоже были отличные моменты.

У нас был шанс сыграть вничью и победить в противостоянии. Но когда не используешь свои шансы, такое случается, особенно в Лиге чемпионов».