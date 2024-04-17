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  4. СИМЕОНЕ: «Соперники победили, потому что лучше играли в штрафной площадке»
Лига чемпионов
17 апреля 2024, 05:29 | Обновлено 17 апреля 2024, 05:59
239
0

СИМЕОНЕ: «Соперники победили, потому что лучше играли в штрафной площадке»

Главный тренер Атлетико М прокомментировал поражение от Боруссии Д

17 апреля 2024, 05:29 | Обновлено 17 апреля 2024, 05:59
239
0
СИМЕОНЕ: «Соперники победили, потому что лучше играли в штрафной площадке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Вечером 16 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Боруссия Дортмунд одолела Атлетико Мадрид и вышла в полуфинал. Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1). Боруссия Д дома взяла реванш (4:2) и выполнила свою задачу.

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Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал поражение так:

«Команда изо всех сил старалась выиграть игру, которая складывалась совсем не так, как мы хотели. Боруссия хорошо отреагировала на два пропущенных мяча и победила потому, что лучше играла в штрафной».

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Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид пресс-конференция Лига чемпионов Боруссия Д - Атлетико Диего Симеоне
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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