СИМЕОНЕ: «Соперники победили, потому что лучше играли в штрафной площадке»

Вечером 16 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Боруссия Дортмунд одолела Атлетико Мадрид и вышла в полуфинал. Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1). Боруссия Д дома взяла реванш (4:2) и выполнила свою задачу.

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Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал поражение так:

«Команда изо всех сил старалась выиграть игру, которая складывалась совсем не так, как мы хотели. Боруссия хорошо отреагировала на два пропущенных мяча и победила потому, что лучше играла в штрафной».