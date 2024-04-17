СИМЕОНЕ: «Соперники победили, потому что лучше играли в штрафной площадке»
Главный тренер Атлетико М прокомментировал поражение от Боруссии Д
Вечером 16 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.
Боруссия Дортмунд одолела Атлетико Мадрид и вышла в полуфинал. Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1). Боруссия Д дома взяла реванш (4:2) и выполнила свою задачу.
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Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал поражение так:
«Команда изо всех сил старалась выиграть игру, которая складывалась совсем не так, как мы хотели. Боруссия хорошо отреагировала на два пропущенных мяча и победила потому, что лучше играла в штрафной».
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