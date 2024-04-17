ФУЛЛКРУГ: «Мы очень старались. Я никогда раньше не играл на таком уровне»

Вечером 16 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Боруссия Дортмунд одолела Атлетико Мадрид и вышла в полуфинал. Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1). Боруссия Д дома взяла реванш (4:2) и выполнила свою задачу.

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Нападающий Боруссии Никлас Фуллкруг прокомментировал победу:

«Мы очень усердно старались. Было весело играть здесь сегодня. Я никогда раньше не играл на таком уровне.

Очень горжусь выходом в полуфинал Лиги чемпионов со своей командой. Матчи с ПСЖ будут отличаться от наших матчей на групповом этапе».