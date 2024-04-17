Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФУЛЛКРУГ: «Мы очень старались. Я никогда раньше не играл на таком уровне»
Лига чемпионов
17 апреля 2024, 05:38 | Обновлено 17 апреля 2024, 06:04
239
0

ФУЛЛКРУГ: «Мы очень старались. Я никогда раньше не играл на таком уровне»

Нападающий Боруссии Д прокомментировал победу над Атлетико М

17 апреля 2024, 05:38 | Обновлено 17 апреля 2024, 06:04
239
0
ФУЛЛКРУГ: «Мы очень старались. Я никогда раньше не играл на таком уровне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Никлас Фуллкруг (слева)

Вечером 16 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Боруссия Дортмунд одолела Атлетико Мадрид и вышла в полуфинал. Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1). Боруссия Д дома взяла реванш (4:2) и выполнила свою задачу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Нападающий Боруссии Никлас Фуллкруг прокомментировал победу:

«Мы очень усердно старались. Было весело играть здесь сегодня. Я никогда раньше не играл на таком уровне.

Очень горжусь выходом в полуфинал Лиги чемпионов со своей командой. Матчи с ПСЖ будут отличаться от наших матчей на групповом этапе».

По теме:
БРАНДТ: «Сумасшедший матч. Классная игра для нас и болельщиков»
КОКЕ: «Настоящие американские горки! Но это футбол, надо рисковать»
СИМЕОНЕ: «Соперники победили, потому что лучше играли в штрафной площадке»
Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид Лига чемпионов Боруссия Д - Атлетико Никлас Фуллкруг
Николай Степанюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
Футбол | 16 апреля 2024, 12:17 0
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да

Анатолий Трубин сделал предложение возлюбленной

Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 16 апреля 2024, 10:00 3
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)

Команда Бобкина проведет турнир в Дании

В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Футбол | 16.04.2024, 23:59
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Футбол | 16.04.2024, 12:00
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Боруссия Д взяла реванш у Атлетико М. Кто получил наивысшую оценку?
Футбол | 17.04.2024, 04:59
Боруссия Д взяла реванш у Атлетико М. Кто получил наивысшую оценку?
Боруссия Д взяла реванш у Атлетико М. Кто получил наивысшую оценку?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
16.04.2024, 00:35 2
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Украина стартовала с уверенной победы
ЧМ по хоккею U-18. Украина стартовала с уверенной победы
15.04.2024, 00:05 3
Хоккей
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
15.04.2024, 08:00 44
Футбол
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
16.04.2024, 00:02 2
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Украина в сложном матче переиграла Данию
ЧМ по хоккею U-18. Украина в сложном матче переиграла Данию
15.04.2024, 23:15 4
Хоккей
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
15.04.2024, 18:35 7
Футбол
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
16.04.2024, 07:32
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление Зубкова
15.04.2024, 15:42 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем