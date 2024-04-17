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  4. Боруссия Д взяла реванш у Атлетико М. Кто получил наивысшую оценку?
Лига чемпионов
17 апреля 2024, 04:59 | Обновлено 17 апреля 2024, 05:39
334
0

Боруссия Д взяла реванш у Атлетико М. Кто получил наивысшую оценку?

Хавбек хозяев поля Марсель Забитцер получил оценку 8.5

17 апреля 2024, 04:59 | Обновлено 17 апреля 2024, 05:39
334
0
Боруссия Д взяла реванш у Атлетико М. Кто получил наивысшую оценку?
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсель Забитцер

Вечером 16 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Боруссия Дортмунд одолела Атлетико Мадрид и вышла в полуфинал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1). Боруссия Д дома взяла реванш (4:2) и выполнила свою задачу.

Хавбек хозяев поля Марсель Забитцер получил самую высокую оценку от WhoScored – 8.5.

Игра Юлиана Брандта, который был назвал лучшим игроком матча от УЕФА, была оценена отметкой 8.2.

Лига чемпионов 2023/24

1/4 финала. Ответные матчи, 16 апреля

Боруссия Дортмунд (Германия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 4:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Брандт, 34, Матсен, 39, Фуллкруг, 71, Забитцер, 74 – Хуммельс, 49 (автогол), Корреа, 64

Оценки за матча от WhoScored

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Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид Лига чемпионов Боруссия Д - Атлетико оценки WhoScored Марсель Забитцер Юлиан Брандт
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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