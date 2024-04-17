Боруссия Д взяла реванш у Атлетико М. Кто получил наивысшую оценку?
Хавбек хозяев поля Марсель Забитцер получил оценку 8.5
Вечером 16 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.
Боруссия Дортмунд одолела Атлетико Мадрид и вышла в полуфинал.
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Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1). Боруссия Д дома взяла реванш (4:2) и выполнила свою задачу.
Хавбек хозяев поля Марсель Забитцер получил самую высокую оценку от WhoScored – 8.5.
Игра Юлиана Брандта, который был назвал лучшим игроком матча от УЕФА, была оценена отметкой 8.2.
Лига чемпионов 2023/24
1/4 финала. Ответные матчи, 16 апреля
Боруссия Дортмунд (Германия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 4:2 (первый матч – 1:2)
Голы: Брандт, 34, Матсен, 39, Фуллкруг, 71, Забитцер, 74 – Хуммельс, 49 (автогол), Корреа, 64
Оценки за матча от WhoScored
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