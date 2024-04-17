Сколько получил Мбаппе? Стали известны оценки за матч Барселоны и ПСЖ
Парижская команда вышла в полуфинал ЛЧ, Килиан оформил дубль
Вечером 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретились «Барселона» и «ПСЖ».
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Барселона, выиграв первый матч (3:2), во второй игре уступила французскому ПСЖ со счетом 1:4.
Парижская команда вышла в полуфинал ЛЧ. Дубль оформил форвард парижан Килиан Мбаппе.
Мбаппе получил самую высокую оценку от WhoScored – 9.1
Усману Дембеле, названному лучшим игроком от УЕФА, поставили оценку 8.3.
Лига чемпионов 2023/24
1/4 финала. Ответные матчи, 16 апреля
Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция) – 1:4 (первый матч – 3:2)
Голы: Рафинья, 12 – Дембеле, 40, Витинья, 54, Мбаппе, 61 (пен), 89.
Оценки за матч от WhoScored
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