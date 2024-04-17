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  4. Сколько получил Мбаппе? Стали известны оценки за матч Барселоны и ПСЖ
Лига чемпионов
17 апреля 2024, 04:40 | Обновлено 17 апреля 2024, 05:18
472
0

Сколько получил Мбаппе? Стали известны оценки за матч Барселоны и ПСЖ

Парижская команда вышла в полуфинал ЛЧ, Килиан оформил дубль

17 апреля 2024, 04:40 | Обновлено 17 апреля 2024, 05:18
472
0
Сколько получил Мбаппе? Стали известны оценки за матч Барселоны и ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Вечером 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретились «Барселона» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Барселона, выиграв первый матч (3:2), во второй игре уступила французскому ПСЖ со счетом 1:4.

Парижская команда вышла в полуфинал ЛЧ. Дубль оформил форвард парижан Килиан Мбаппе.

Мбаппе получил самую высокую оценку от WhoScored – 9.1

Усману Дембеле, названному лучшим игроком от УЕФА, поставили оценку 8.3.

Лига чемпионов 2023/24

1/4 финала. Ответные матчи, 16 апреля

Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция) – 1:4 (первый матч – 3:2)

Голы: Рафинья, 12 – Дембеле, 40, Витинья, 54, Мбаппе, 61 (пен), 89.

Оценки за матч от WhoScored

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Барселона ПСЖ Лига чемпионов Барселона - ПСЖ Килиан Мбаппе оценки WhoScored Усман Дембеле
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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