Усман ДЕМБЕЛЕ: «Скрестим пальцы, чтобы в этом году попасть на Уэмбли»

Вечером 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретились «Барселона» и «ПСЖ».

Барселона, выиграв первый матч (3:2), во второй игре уступила французскому ПСЖ со счетом 1:4. Парижская команда вышла в полуфинал ЛЧ. Дубль оформил форвард парижан Килиан Мбаппе.

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Вингер ПСЖ Усман Дембеле, лучший игрок матча по версии УЕФА, прокомментировал победу:

«Каждый верил в нашу способность пройти даже после поражения в первом матче со счетом 2:3. Мы не сдавались, зная, что забьем и здесь. Большое для всей команды дело. Всю неделю с тренером мы вели тактическую работу. Тактика его была идеальной. Несмотря на то, что пропустили первыми, головы мы не опустили. А продолжали верить.

Выход в полуфинал ЛЧ – это большое достижение. Когда в прошлый раз были в полуфинале, мы дошли до финала. Скрестим пальцы, чтобы в этом году добиться того же и попасть на Уэмбли. Нам надо успеть восстановиться к Лиону до уик-энда, а уже затем будем с нетерпением дожидаться полуфинала».