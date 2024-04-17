ВИТИНЬЯ: «Тренер сказал нам, что с холодной головой мы выиграем матч»

Вечером 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретились «Барселона» и «ПСЖ».

Барселона, выиграв первый матч (3:2), во второй игре уступила французскому ПСЖ со счетом 1:4. Парижская команда вышла в полуфинал ЛЧ. Дубль оформил форвард парижан Килиан Мбаппе.

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Хавбек ПСЖ Витинья прокомментировал победу в матче:

«Это невероятно. Сложно описать словами. Я грезил этим всю неделю, чтобы быть готовым забить, помогать команде, пройти в полуфинал. Вот мы – в полуфинале, и надо это подчеркивать, отдавать этому должное. Мы очень счастливы. Наши болельщики в нас верили, и, думаю, они были единственными, кто верил.

Даже когда первыми пропустили, мы не сдались. Это тяжело психологически, но тренер сказал нам, что с холодной головой этот матч будет выигран. Отставать на два гола по сумме встреч морально тяжело, но мы сохраняли спокойствие. Приступили к поиску голевых ситуаций и показали фантастическую игру».