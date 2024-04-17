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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 03:31 | Обновлено 17 апреля 2024, 04:14
259
0

ВИТИНЬЯ: «Тренер сказал нам, что с холодной головой мы выиграем матч»

Хавбек ПСЖ прокомментировал победу в матче против «Барселоны»

17 апреля 2024, 03:31 | Обновлено 17 апреля 2024, 04:14
259
0
ВИТИНЬЯ: «Тренер сказал нам, что с холодной головой мы выиграем матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья

Вечером 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретились «Барселона» и «ПСЖ».

Барселона, выиграв первый матч (3:2), во второй игре уступила французскому ПСЖ со счетом 1:4. Парижская команда вышла в полуфинал ЛЧ. Дубль оформил форвард парижан Килиан Мбаппе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хавбек ПСЖ Витинья прокомментировал победу в матче:

«Это невероятно. Сложно описать словами. Я грезил этим всю неделю, чтобы быть готовым забить, помогать команде, пройти в полуфинал. Вот мы – в полуфинале, и надо это подчеркивать, отдавать этому должное. Мы очень счастливы. Наши болельщики в нас верили, и, думаю, они были единственными, кто верил.

Даже когда первыми пропустили, мы не сдались. Это тяжело психологически, но тренер сказал нам, что с холодной головой этот матч будет выигран. Отставать на два гола по сумме встреч морально тяжело, но мы сохраняли спокойствие. Приступили к поиску голевых ситуаций и показали фантастическую игру».

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Барселона ПСЖ Лига чемпионов Барселона - ПСЖ Витинья (ПСЖ)
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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