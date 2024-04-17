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  4. Френки ДЕ ЙОНГ: «Играть вдесятером против ПСЖ – это страдания на нашу долю»
Лига чемпионов
17 апреля 2024, 03:51 | Обновлено 17 апреля 2024, 04:22
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0

Френки ДЕ ЙОНГ: «Играть вдесятером против ПСЖ – это страдания на нашу долю»

Полузащитник «Барселоны»​​​​​​​ прокомментировал поражение в матче с ПСЖ

17 апреля 2024, 03:51 | Обновлено 17 апреля 2024, 04:22
62
0
Френки ДЕ ЙОНГ: «Играть вдесятером против ПСЖ – это страдания на нашу долю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Вечером 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретились «Барселона» и «ПСЖ».

Барселона, выиграв первый матч (3:2), во второй игре уступила французскому ПСЖ со счетом 1:4. Парижская команда вышла в полуфинал ЛЧ. Дубль оформил форвард парижан Килиан Мбаппе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал поражение в матче:

«Повести со счетом 1:0 было большим преимуществом. Но когда в Европе вынужден столько, сколько мы, играть вдесятером против такой хорошей команды, как ПСЖ, то понимаешь, какие страдания выпадают на твою долю.

Мы отдали все силы, но в итоге из этих усилий ничего не получилось. Это большой удар, так как мы были абсолютно убеждены в том, что сможем пройти дальше. Мы сражались после красной карточки, но результата это не принесло. Иного выхода, кроме как взять себя в руки и постараться добиться большего в следующем сезоне, тут нет».

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Барселона ПСЖ Лига чемпионов Барселона - ПСЖ Френки де Йонг
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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