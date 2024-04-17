КУНДЕ: «Трудно играть 10 на 11 в течение 70 минут против такой команды»

Вечером 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретились «Барселона» и «ПСЖ».

Барселона, выиграв первый матч (3:2), во второй игре уступила французскому ПСЖ со счетом 1:4. Парижская команда вышла в полуфинал ЛЧ. Дубль оформил форвард парижан Килиан Мбаппе.

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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал поражение в матче ЛЧ:

«Трудно играть 10 против 11 в течение 70 минут против команды такого калибра и против таких игроков, как у них. Мы старались, у нас были шансы, но когда теряешь игрока, все становится сложнее».