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  4. КУНДЕ: «Трудно играть 10 на 11 в течение 70 минут против такой команды»
Лига чемпионов
17 апреля 2024, 02:59 | Обновлено 17 апреля 2024, 03:26
83
0

КУНДЕ: «Трудно играть 10 на 11 в течение 70 минут против такой команды»

Защитник «Барселоны»​​​​​​​ прокомментировал поражение от «ПСЖ»

17 апреля 2024, 02:59 | Обновлено 17 апреля 2024, 03:26
83
0
КУНДЕ: «Трудно играть 10 на 11 в течение 70 минут против такой команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде (слева)

Вечером 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретились «Барселона» и «ПСЖ».

Барселона, выиграв первый матч (3:2), во второй игре уступила французскому ПСЖ со счетом 1:4. Парижская команда вышла в полуфинал ЛЧ. Дубль оформил форвард парижан Килиан Мбаппе.

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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал поражение в матче ЛЧ:

«Трудно играть 10 против 11 в течение 70 минут против команды такого калибра и против таких игроков, как у них. Мы старались, у нас были шансы, но когда теряешь игрока, все становится сложнее».

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Барселона ПСЖ Лига чемпионов Барселона - ПСЖ Жюль Кунде
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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