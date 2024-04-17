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  4. ХАВИ: «Мы не знали, какие изменения внести, когда Рональда Араухо удалили»
Лига чемпионов
17 апреля 2024, 02:47 | Обновлено 17 апреля 2024, 03:16
54
0

ХАВИ: «Мы не знали, какие изменения внести, когда Рональда Араухо удалили»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал поражение от ПСЖ в ЛЧ

17 апреля 2024, 02:47 | Обновлено 17 апреля 2024, 03:16
54
0
ХАВИ: «Мы не знали, какие изменения внести, когда Рональда Араухо удалили»
УЕФА. Хави

Вечером 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретились «Барселона» и «ПСЖ».

Барселона, выиграв первый матч (3:2), во второй игре уступила французскому ПСЖ со счетом 1:4. Парижская команда вышла в полуфинал ЛЧ. Дубль оформил форвард парижан Килиан Мбаппе.

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Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес прокомментировал поражение в матче ЛЧ:

«Пока шла игра в полных составах, мы были хорошо организованы. Ход матча изменился полностью. Мы не знали, какие изменения следует внести, когда Рональда Араухо удалили. Педри восстанавливался после мышечной травмы, но нам требовалось такое же владение и контроль мяча, а также беговая мощь Рафиньи.

Мы могли сделать счет 2:2, но Гюндоган попал в штангу. У Роберта Левандовски была возможность сделать счет 2:0, но он пробил выше ворот. Мы упустили хорошие возможности, но нам было непросто, ведь мы играли вдесятером. Было бы любопытно посмотреть, как сложилась бы игра, если бы команды остались в равных составах.

Считаю, что мы достойно проявили себя в этой Лиге чемпионов. Барселона вернется, чтобы в следующий раз сыграть еще лучше и пройти еще дальше».

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Барселона Луис Энрике пресс-конференция Килиан Мбаппе ПСЖ Лига чемпионов Барселона - ПСЖ Рональд Араухо
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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