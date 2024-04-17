Это не Мбаппе. Вручен приз лучшему игроку матча между Барселоной и ПСЖ
Вингер парижан Усман Дембеле получил от УЕФА ценный приз
Вечером 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретились «Барселона» и «ПСЖ».
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Барселона, выиграв первый матч (3:2), во второй игре уступила французскому ПСЖ со счетом 1:4. Парижская команда вышла в полуфинал ЛЧ. Дубль оформил форвард парижан Килиан Мбаппе.
Лучшим игроком матча признан вингер ПСЖ Усман Дембеле, своим голом положивший начало погоне за «Барселоной».
Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА: «Он был меток в атаке и стал ключевой фигурой в успехе парижан».
⭐ @dembouz ⭐ pic.twitter.com/gQZT3USrYH— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2024
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