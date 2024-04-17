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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 01:41 | Обновлено 17 апреля 2024, 01:58
421
0

Это не Мбаппе. Вручен приз лучшему игроку матча между Барселоной и ПСЖ

Вингер парижан Усман Дембеле получил от УЕФА ценный приз

17 апреля 2024, 01:41 | Обновлено 17 апреля 2024, 01:58
421
0
Это не Мбаппе. Вручен приз лучшему игроку матча между Барселоной и ПСЖ
УЕФА. Усман Дембеле

Вечером 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретились «Барселона» и «ПСЖ».

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Барселона, выиграв первый матч (3:2), во второй игре уступила французскому ПСЖ со счетом 1:4. Парижская команда вышла в полуфинал ЛЧ. Дубль оформил форвард парижан Килиан Мбаппе.

Лучшим игроком матча признан вингер ПСЖ Усман Дембеле, своим голом положивший начало погоне за «Барселоной».

Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА: «Он был меток в атаке и стал ключевой фигурой в успехе парижан».

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Барселона ПСЖ Лига чемпионов Барселона - ПСЖ лучший игрок Усман Дембеле Килиан Мбаппе
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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