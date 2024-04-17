Назван лучший игрок матча Лиги чемпионов между Боруссией Д и Атлетико М

Вечером 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретились «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид.

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«Боруссия» забила в ворота «Атлетико» 4 мяча (4:2) и вышла в полуфинал, взяв реванш за поражение в первом матче (1:2).

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт стал обладателем награды лучшему игроку матча.

Технические наблюдатели УЕФА объяснили свой выбор: «Забил хороший гол, много бегал и в целом выполнил большой объем работы. Делал отличные забегания за Фуллкруга, а также играл очень важную роль в билд-апе».