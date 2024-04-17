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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 01:27 | Обновлено 17 апреля 2024, 01:40
87
0

Назван лучший игрок матча Лиги чемпионов между Боруссией Д и Атлетико М

Хавбек дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт стал обладателем награды

17 апреля 2024, 01:27 | Обновлено 17 апреля 2024, 01:40
87
0
Назван лучший игрок матча Лиги чемпионов между Боруссией Д и Атлетико М
УЕФА. Юлиан Брандт

Вечером 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретились «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Боруссия» забила в ворота «Атлетико» 4 мяча (4:2) и вышла в полуфинал, взяв реванш за поражение в первом матче (1:2).

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт стал обладателем награды лучшему игроку матча.

Технические наблюдатели УЕФА объяснили свой выбор: «Забил хороший гол, много бегал и в целом выполнил большой объем работы. Делал отличные забегания за Фуллкруга, а также играл очень важную роль в билд-апе».

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Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид Юлиан Брандт Лига чемпионов Боруссия Д - Атлетико лучший игрок
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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