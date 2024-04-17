Капитан Зари признался, есть ли у руководства команды долги перед игроками
Богдан Бутко рассказал, что задолженности нет
Капитан луганской «Зари» Богдан Бутко рассказал, есть ли у руководства команды долги перед футболистами по зарплате и признался, рассматривает ли он уход из команды после завершения сезона.
«Долги – уже история. Все видят, что мы работаем и показываем результат. Задолженности по зарплате нет.
Ко мне есть интерес от некоторых команд и думаю, что это хорошо. Руководство «Зари» тоже со мной общалось. Будем разговаривать со всеми после окончания сезона», – рассказал Бутко.
Ранее сообщалось, что «Заря» может прекратить существование из-за долгов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
12–15 апреля состоялись поединки 31-го тура чемпионата Испании 2023/24
Реал и ПСВ гарантировали себе участие в главном клубном еврокубке в следующем сезоне