Капитан Зари признался, есть ли у руководства команды долги перед игроками

Капитан луганской «Зари» Богдан Бутко рассказал, есть ли у руководства команды долги перед футболистами по зарплате и признался, рассматривает ли он уход из команды после завершения сезона.

«Долги – уже история. Все видят, что мы работаем и показываем результат. Задолженности по зарплате нет.

Ко мне есть интерес от некоторых команд и думаю, что это хорошо. Руководство «Зари» тоже со мной общалось. Будем разговаривать со всеми после окончания сезона», – рассказал Бутко.



Ранее сообщалось, что «Заря» может прекратить существование из-за долгов.