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  4. Капитан Зари признался, есть ли у руководства команды долги перед игроками
Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 00:14 |
192
0

Капитан Зари признался, есть ли у руководства команды долги перед игроками

Богдан Бутко рассказал, что задолженности нет

17 апреля 2024, 00:14 |
192
0
Капитан Зари признался, есть ли у руководства команды долги перед игроками
ФК Заря. Богдан Бутко

Капитан луганской «Зари» Богдан Бутко рассказал, есть ли у руководства команды долги перед футболистами по зарплате и признался, рассматривает ли он уход из команды после завершения сезона.

«Долги – уже история. Все видят, что мы работаем и показываем результат. Задолженности по зарплате нет.

Ко мне есть интерес от некоторых команд и думаю, что это хорошо. Руководство «Зари» тоже со мной общалось. Будем разговаривать со всеми после окончания сезона», – рассказал Бутко.

Ранее сообщалось, что «Заря» может прекратить существование из-за долгов.

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Богдан Бутко Заря Луганск долги Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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