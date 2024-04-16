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  4. Рафаэль НАДАЛЬ – после победы в Барселоне: «Проживаю тяжелые моменты»
ATP
16 апреля 2024, 22:28 |
342
0

Рафаэль НАДАЛЬ – после победы в Барселоне: «Проживаю тяжелые моменты»

16 апреля легендарный испанец обыграл Флавио Коболли на старте турнира в Испании

16 апреля 2024, 22:28 |
342
0
Рафаэль НАДАЛЬ – после победы в Барселоне: «Проживаю тяжелые моменты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

16 апреля легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль (Испания) успешно стартовал на грунтовых соревнований АТР 500 в Барселоне (Испания).

В 1/32 финала 22-кратный обладатель турниров Grand Slam разгромил Флавио Коболли (Италия, ATP 62) за 1 час и 26 минут со счетом 6:2, 6:3.

После завершения встречи во время флеш-интервью на корте Рафа коротко прокомментировал свой успех:

«Мне много раз приходилось это делать за карьеру. Это правда, с каждым разом все тяжелее, особенно когда становишься старше – это все только усложняет.

Я проживаю тяжелые моменты, но в то же время когда я могу побыть несколько дней в Туре, потренироваться с другими ребятами и немного посоревноваться, это для меня много значит. Я все еще наслаждаюсь этим достаточно для того, чтобы продолжать», – сказал Надаль.

Для Рафаэля это был первый матч с января 2024 года. В Брисбене он уступил в 1/4 финала Томпсону, а после заявил о травме. В 1/16 финала соревнований в Барселоне Надаль сыграет против 4-го сеяного Алекса Де Минаура.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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