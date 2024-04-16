ВИДЕО. Костюк 1.5 часа тренировалась со Свентек на кортах Штутгарта
Марта на старте соревнований сыграет против Лауры Зигемунд, Ига будет защищать трофей
16 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) провела тренировку с первой ракеткой мира Игой Свентек (Польша).
Девушки на этой неделе выступят на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия). Спарринг продолжался примерно 1.5 часа.
Марта в первом раунде соревнований в Германии встретится с обладательницей wild card Лаурой Зигемунд (Германия, WTA 84). Встреча запланирована на 17 апреля в 15:00 по Киеву.
Свентек предстоит защита титула на этих кортах. Полька стартует в Штутгарте со 2-го раунда, где сыграет либо против Татьяны Марии, либо против Элизе Мертенс.
ВИДЕО. Костюк 1.5 часа тренировалась со Свентек на кортах Штутгарта
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