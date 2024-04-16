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  4. ВИДЕО. Костюк 1.5 часа тренировалась со Свентек на кортах Штутгарта
WTA
16 апреля 2024, 21:15 |
561
0

ВИДЕО. Костюк 1.5 часа тренировалась со Свентек на кортах Штутгарта

Марта на старте соревнований сыграет против Лауры Зигемунд, Ига будет защищать трофей

16 апреля 2024, 21:15 |
561
0
ВИДЕО. Костюк 1.5 часа тренировалась со Свентек на кортах Штутгарта
Twitter

16 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) провела тренировку с первой ракеткой мира Игой Свентек (Польша).

Девушки на этой неделе выступят на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия). Спарринг продолжался примерно 1.5 часа.

Марта в первом раунде соревнований в Германии встретится с обладательницей wild card Лаурой Зигемунд (Германия, WTA 84). Встреча запланирована на 17 апреля в 15:00 по Киеву.

Свентек предстоит защита титула на этих кортах. Полька стартует в Штутгарте со 2-го раунда, где сыграет либо против Татьяны Марии, либо против Элизе Мертенс.

ВИДЕО. Костюк 1.5 часа тренировалась со Свентек на кортах Штутгарта

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видео тренировка Ига Свёнтек Марта Костюк WTA Штутгарт
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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