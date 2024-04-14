Стала известна первая соперница Костюк на турнире WTA 500 в Штутгарте

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) узнала первую соперницу на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

В 1/16 финала украинка сыграет против Лауры Зигемунд (Германия, WTA 85), которая получил wild-card.

Во 2-м раунде Костюк может встретится с победительницей матча Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7) – Сорана Кырстя (Румыния, WTA 29).

Посев возглавила Ига Свентек (Польша, WTA 1), которая является действующей победительницей турнира. Вторая сеяная – Арина Соболенко. Именно Арину Ига и обыграла в финале в прошлом году.