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  4. Стала известна первая соперница Костюк на турнире WTA 500 в Штутгарте
WTA
14 апреля 2024, 17:26 |
442
0

Стала известна первая соперница Костюк на турнире WTA 500 в Штутгарте

В 1/16 финала соревнований в Германии Марта сыграет против Лауры Зигемунд

14 апреля 2024, 17:26 |
442
0
Стала известна первая соперница Костюк на турнире WTA 500 в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) узнала первую соперницу на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

В 1/16 финала украинка сыграет против Лауры Зигемунд (Германия, WTA 85), которая получил wild-card.

Во 2-м раунде Костюк может встретится с победительницей матча Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7) – Сорана Кырстя (Румыния, WTA 29).

Посев возглавила Ига Свентек (Польша, WTA 1), которая является действующей победительницей турнира. Вторая сеяная – Арина Соболенко. Именно Арину Ига и обыграла в финале в прошлом году.

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Источник Sport.ua
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