Лунин сыграет? В Испании спрогнозировали состав Реала на матч с Ман Сити
Матч состоится 17 апреля в 22:00
В среду, 17 апреля, состоится второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».
Игра пройдет на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере.
В первом матче в Мадриде команды провели феерический поединок, завершившийся в результативную ничью 3:3.
Испанское издание Relevo спрогнозировало стартовый состав «королевского» клуба на этот матч. Ожидается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выпустит в старте украинского вратаря Андрея Лунина и выберет схему на матч 4-4-2.
Реал: Лунин – Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди – Вальверде, Камавинга, Кроос, Беллингем – Родриго, Винисиус.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
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