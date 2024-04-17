Лунин сыграет? В Испании спрогнозировали состав Реала на матч с Ман Сити

В среду, 17 апреля, состоится второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере.

В первом матче в Мадриде команды провели феерический поединок, завершившийся в результативную ничью 3:3.

Испанское издание Relevo спрогнозировало стартовый состав «королевского» клуба на этот матч. Ожидается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выпустит в старте украинского вратаря Андрея Лунина и выберет схему на матч 4-4-2.

Реал: Лунин – Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди – Вальверде, Камавинга, Кроос, Беллингем – Родриго, Винисиус.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.