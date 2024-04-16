Полузащитник сборной Украины отреагировал на интерес со стороны Жироны
Александр Пихаленок может присоединиться к своему бывшему одноклубнику Артему Довбику
Полузащитник сборной Украины и «Днепра-1» Александр Пихаленок отреагировал на слухи об интересе со стороны испанской «Жироны», цвета которой защищают Виктор Цыганков и Артем Довбик.
– Следишь, куда тебя постоянно сватают: то в Жирону, то в другой европейский клуб?
– Не особо читаю такие новости. Да и отношусь к таким публикациям осторожно. У меня контракт с «Днепром-1». Понятно, что летом откроется трансферное окно, и новостей будет много. Для меня сейчас главное восстановиться после травмы.
Ранее Пихаленок рассказал, когда сможет вернуться на поле.
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