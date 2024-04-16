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Испания
16 апреля 2024, 20:23 |
1943
0

Полузащитник сборной Украины отреагировал на интерес со стороны Жироны

Александр Пихаленок может присоединиться к своему бывшему одноклубнику Артему Довбику

16 апреля 2024, 20:23 |
1943
0
Полузащитник сборной Украины отреагировал на интерес со стороны Жироны
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Полузащитник сборной Украины и «Днепра-1» Александр Пихаленок отреагировал на слухи об интересе со стороны испанской «Жироны», цвета которой защищают Виктор Цыганков и Артем Довбик.

– Следишь, куда тебя постоянно сватают: то в Жирону, то в другой европейский клуб?

– Не особо читаю такие новости. Да и отношусь к таким публикациям осторожно. У меня контракт с «Днепром-1». Понятно, что летом откроется трансферное окно, и новостей будет много. Для меня сейчас главное восстановиться после травмы.

Ранее Пихаленок рассказал, когда сможет вернуться на поле.

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Александр Пихаленок Жирона Днепр-1 трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ трансферы
Дмитро Олійник Источник: Sportarena
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