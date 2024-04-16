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Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 16:56 |
326
0

Пихаленок рассказал, когда сможет вернуться на поле

Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал ситуацию со своей травмой

16 апреля 2024, 16:56 |
326
0
Пихаленок рассказал, когда сможет вернуться на поле
УАФ. Александр Пихаленок

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок прокомментировал ситуацию со своей травмой.

– В прошлом туре, в игре с «Зарей», тебя заменили уже седьмой минуте встречи. Какую травму ты получил и каково твое самочувствие сейчас?

– У меня надрыв передней мышцы бедра. Думаю, что мое восстановление продлится около трех недель.

– Травму получил в календарном матче?

– Нет. Еще раньше у меня был спазм, потом боль прошла, но не до конца. Очевидно, нужно было сразу сделать обследование. Все мы поторопились и, к сожалению, травма дала о себе знать. Причем травма случилась в абсолютно привычном моменте. Мне сделали МРТ и увидели надрыв.

– Обидно, что в решающих матчах чемпионата команда обходится без тебя?

– Конечно, обидно. Считаю, что я набрал оптимальные кондиции сейчас. И с «Колосом» сыграл на хорошем уровне, и в тренировочном процессе многое удавалось. Теперь необходимо полностью восстановиться и убрать боль, а затем снова набрать хорошую физическую форму.

В этом сезоне Александр Пихаленок провел 23 матча в УПЛ, отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

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Александр Пихаленок Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма травма бедра
Источник Sportarena
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