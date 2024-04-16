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Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 19:14 | Обновлено 16 апреля 2024, 19:53
885
0

Источник: Колос готов к смене тренера, у клуба есть два варианта

К Вишняку все меньше и меньше доверия

16 апреля 2024, 19:14 | Обновлено 16 апреля 2024, 19:53
885
0
Источник: Колос готов к смене тренера, у клуба есть два варианта
ФК Колос. Ярослав Вишняк

В минувшем туре чемпионата Украины «Колос» проиграл «Полесью» и продлил серию матчей без побед до шести туров (пять поражений и ничья), а в клубе задумались о возможном увольнении наставника Ярослава Вишняка.

Решение могут принять в ближайшее время.

Сообщается, что у руководства есть два варианта: договориться с зарубежным наставником или дать шанс тренеру команды U-19 Александру Поздееву.

Из-за последних неудач команда опустилась на 11-е место с отрывом от зоны переходных матчей на шесть очков.

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Колос Ковалевка Ярослав Вишняк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига отставка ТаТоТаке
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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