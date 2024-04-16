Источник: Колос готов к смене тренера, у клуба есть два варианта

В минувшем туре чемпионата Украины «Колос» проиграл «Полесью» и продлил серию матчей без побед до шести туров (пять поражений и ничья), а в клубе задумались о возможном увольнении наставника Ярослава Вишняка.

Решение могут принять в ближайшее время.

Сообщается, что у руководства есть два варианта: договориться с зарубежным наставником или дать шанс тренеру команды U-19 Александру Поздееву.

Из-за последних неудач команда опустилась на 11-е место с отрывом от зоны переходных матчей на шесть очков.