Источник: Колос готов к смене тренера, у клуба есть два варианта
К Вишняку все меньше и меньше доверия
В минувшем туре чемпионата Украины «Колос» проиграл «Полесью» и продлил серию матчей без побед до шести туров (пять поражений и ничья), а в клубе задумались о возможном увольнении наставника Ярослава Вишняка.
Решение могут принять в ближайшее время.
Сообщается, что у руководства есть два варианта: договориться с зарубежным наставником или дать шанс тренеру команды U-19 Александру Поздееву.
Из-за последних неудач команда опустилась на 11-е место с отрывом от зоны переходных матчей на шесть очков.
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