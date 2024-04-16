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Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 18:32 |
1013
0

Роман ГРИГОРЧУК: «10 место, нет еврокубков – Одессе такая команда не нужна»

Тренер более чем критичен к нынешней ситуации Черноморца

16 апреля 2024, 18:32 |
1013
0
Роман ГРИГОРЧУК: «10 место, нет еврокубков – Одессе такая команда не нужна»
ФК Черноморец

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук не готов сказать, покинет ли он команду по итогам сезона. Тренер оценил текущую ситуацию в таблице.

«Мы с руководством будущее не обсуждали. Но когда команда на 10-м месте в таблице, когда команда не играет в еврокубках... Одессе это не нужно. В Одессе должна быть хорошая команда, которая играет в еврокубках и показывает хороший футбол. Одесса этого заслуживает. Если ты не можешь подарить болельщикам такой футбол, то нужно думать, что делать... Но и нужны возможности, чтобы показывать такой футбол».

«Нужно подумать и оценить, а после этого принимать решение. Задачи? Говорить о том, что нам нужно взять еще 5-6 очков и не волноваться о переходных матчах... Смешно даже об этом говорить. Выиграй у «Зари» – можно было о чем-то думать, то, что мы планировали. Матчей становится все меньше», – сказал Григорчук.

Сейчас одесская команда занимает 8-е место.

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Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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