Айнтрахт не выкупит ван де Бека у Манчестер Юнайтед

Франкфуртский «Айнтрахт» принял решение не выкупать у «Манчестер Юнайтед» нидерландского полузащитника Донни ван де Бека. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Ван де Бек перешел в «Айнтрахт» на правах аренды в январе текущего года с опцией выкупа за 11 миллионов евро. Однако немецкий клуб решил эту опцию не активировать.

После перехода в «Айнтрахт» ван де Бек провел лишь 9 матчей и не отметился результативными действиями. Хавбек не попал в заявку команды на Лигу Европы.