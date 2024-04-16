Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Айнтрахт не выкупит ван де Бека у Манчестер Юнайтед
Германия
16 апреля 2024, 18:41 | Обновлено 16 апреля 2024, 18:50
157
0

Айнтрахт не выкупит ван де Бека у Манчестер Юнайтед

Хавбек вернется на Туманный Альбион в конце сезона

16 апреля 2024, 18:41 | Обновлено 16 апреля 2024, 18:50
157
0
Айнтрахт не выкупит ван де Бека у Манчестер Юнайтед
ФК Айнтрахт. Донни ван де Бек

Франкфуртский «Айнтрахт» принял решение не выкупать у «Манчестер Юнайтед» нидерландского полузащитника Донни ван де Бека. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Ван де Бек перешел в «Айнтрахт» на правах аренды в январе текущего года с опцией выкупа за 11 миллионов евро. Однако немецкий клуб решил эту опцию не активировать.

После перехода в «Айнтрахт» ван де Бек провел лишь 9 матчей и не отметился результативными действиями. Хавбек не попал в заявку команды на Лигу Европы.

По теме:
Аякс хочет вернуть своего бывшего тренера
Ювентус продлит контракт с 18-летним вундеркиндом
Манчестер Юнайтед нацелился на экс-тренера Челси и Тоттенхэма
Айнтрахт Франкфурт Донни ван де Бек Манчестер Юнайтед аренда игрока Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
Футбол | 16 апреля 2024, 00:02 1
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение

Украинский вратарь не хочет переходить в «Баварию»

Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Футбол | 16 апреля 2024, 08:01 2
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25

Реал и ПСВ гарантировали себе участие в главном клубном еврокубке в следующем сезоне

Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Футбол | 16.04.2024, 12:00
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру
Футбол | 16.04.2024, 11:50
Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру
Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру
Байер мог купить звездного игрока сборной Украины, который перебрался в АПЛ
Футбол | 16.04.2024, 18:47
Байер мог купить звездного игрока сборной Украины, который перебрался в АПЛ
Байер мог купить звездного игрока сборной Украины, который перебрался в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
14.04.2024, 21:25 5
Футбол
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
С кем сыграет Украина? Определены участницы плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
14.04.2024, 16:32 5
Теннис
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
14.04.2024, 20:55 3
Футбол
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
14.04.2024, 21:13 2
Футбол
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
16.04.2024, 00:35 2
Футбол
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
15.04.2024, 08:00 42
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Украина стартовала с уверенной победы
ЧМ по хоккею U-18. Украина стартовала с уверенной победы
15.04.2024, 00:05 3
Хоккей
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
15.04.2024, 12:12 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем