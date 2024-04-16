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Украина. Первая лига
16 апреля 2024, 17:48 | Обновлено 16 апреля 2024, 18:03
83
0

Евгений РЯЗАНЦЕВ: «В Металлисте – очень хорошая атмосфера»

Нападающий харьковского клуба прокомментировал победу над «Диназом»

16 апреля 2024, 17:48 | Обновлено 16 апреля 2024, 18:03
83
0
Евгений РЯЗАНЦЕВ: «В Металлисте – очень хорошая атмосфера»
ФК Металлист Харьков. Евгений Рязанцев (в центре)

Нападающий Металлиста Евгений Рязанцев прокомментировал победу над Диназом (2:0). В матче с вышгородцами 7-й номер желто-синих отличился своим 7-м голом в сезоне.

– Евгению, с победой, с очередным забитым мячом. Уже во второй раз победа дома, что изменилось?

– Спасибо за приветствие. У нас в команде очень хорошая атмосфера. Тренерский штаб дает нам очень хорошие схемы, очень хорошие варианты для развития событий на футбольном поле.

Мы стараемся использовать все свои моменты. Свой шанс в первом тайме я, к сожалению, упустил, но реабилитировался за это во втором. Но еще нужно реабилитироваться за ничью в прошлом туре, потому что я тоже там не забил во многих ситуациях.

Этот гол я хочу посвятить сестре, маме, папе, крестнице и очень хотелось бы своей семье сказать большое спасибо за поддержку.

– У тебя действительно получился красивый гол, да еще и с необычным празднованием на покое. Что это значит?

– Меня провоцировали всю игру, я немного поддался эмоциям. Здесь ничего страшного, а отпраздновал на покое, потому что захотелось, как говорится.

– Расскажи, что было в раздевалке после матча? Какие эмоции?

– Эмоции только положительные. Очень долго ждали этой победы, будем стараться побеждать и дальше.

– Ты сегодня был на поле особенно эмоционален. Это какая-то особая настройка на «Диназ» или ты всегда такой?

– Не сдержался немного. Я всегда на эмоциях, но в этом матче чуть-чуть не сдержался.

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Евгений Рязанцев Металлист Харьков Диназ Вышгород Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Металлист
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